https://ria.ru/20220923/sanktsii-1818842550.html

СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России

СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.09.2022

СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России

Новый пакет санкций ЕС против России может включать ограничение цен на нефть, а также может затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:56

2022-09-23T08:56

2022-09-23T09:15

экономика

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

санкции

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России может включать ограничение цен на нефть, а также может затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.Как отмечает издание, некоторые страны ЕС, в частности, Польша и страны Балтии, требуют принятия новых мер, которые будут направлены на предметы роскоши и сферу информационных технологий."Ожидается, что он (новый пакет санкций - ред.) будет включать ограничение цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, попавших под санкции, а также меры, направленные на сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки ПО", - пишет газета.Кроме того, отмечается, что некоторые страны, в том числе Польша и страны Балтии, призывают ЕС исключить еще больше российских банков от системы Swift, ввести запрет на импорт алмазов, а также применить эти же меры в отношении Белоруссии.Тем не менее, по мнению чиновников, ЕС будет трудно добиться согласия в вопросе о новых санкциях между всеми 27 государствами-членами союза.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз должен прекратить даже упоминать восьмой пакет санкций против России, потому что это вызовет рост цен, а в подавляющем большинстве стран мира считают, что энергетический кризис вызван не конфликтом на Украине, а санкциями.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220923/perenos-1818825866.html

https://ria.ru/20220922/swift-1818610862.html

https://ria.ru/20220922/retsessiya-1818600630.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, санкции