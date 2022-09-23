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СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.09.2022
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СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России - РИА Новости, 23.09.2022
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
Новый пакет санкций ЕС против России может включать ограничение цен на нефть, а также может затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:56
2022-09-23T09:15
экономика
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
санкции
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России может включать ограничение цен на нефть, а также может затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.Как отмечает издание, некоторые страны ЕС, в частности, Польша и страны Балтии, требуют принятия новых мер, которые будут направлены на предметы роскоши и сферу информационных технологий."Ожидается, что он (новый пакет санкций - ред.) будет включать ограничение цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, попавших под санкции, а также меры, направленные на сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки ПО", - пишет газета.Кроме того, отмечается, что некоторые страны, в том числе Польша и страны Балтии, призывают ЕС исключить еще больше российских банков от системы Swift, ввести запрет на импорт алмазов, а также применить эти же меры в отношении Белоруссии.Тем не менее, по мнению чиновников, ЕС будет трудно добиться согласия в вопросе о новых санкциях между всеми 27 государствами-членами союза.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз должен прекратить даже упоминать восьмой пакет санкций против России, потому что это вызовет рост цен, а в подавляющем большинстве стран мира считают, что энергетический кризис вызван не конфликтом на Украине, а санкциями.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220923/perenos-1818825866.html
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экономика, евросоюз, санкции в отношении россии, россия, санкции
Экономика, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия, Санкции
08:56 23.09.2022 (обновлено: 09:15 23.09.2022)
 
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России

FT пишет, что новые санкции ЕС против России могут касаться ограничений на нефть и IT

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России может включать ограничение цен на нефть, а также может затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
Как отмечает издание, некоторые страны ЕС, в частности, Польша и страны Балтии, требуют принятия новых мер, которые будут направлены на предметы роскоши и сферу информационных технологий.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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"Ожидается, что он (новый пакет санкций - ред.) будет включать ограничение цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, попавших под санкции, а также меры, направленные на сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки ПО", - пишет газета.
Кроме того, отмечается, что некоторые страны, в том числе Польша и страны Балтии, призывают ЕС исключить еще больше российских банков от системы Swift, ввести запрет на импорт алмазов, а также применить эти же меры в отношении Белоруссии.
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Тем не менее, по мнению чиновников, ЕС будет трудно добиться согласия в вопросе о новых санкциях между всеми 27 государствами-членами союза.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз должен прекратить даже упоминать восьмой пакет санкций против России, потому что это вызовет рост цен, а в подавляющем большинстве стран мира считают, что энергетический кризис вызван не конфликтом на Украине, а санкциями.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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