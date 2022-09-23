08:56 23.09.2022 (обновлено: 09:15 23.09.2022)
СМИ узнали подробности новых санкций ЕС против России
FT пишет, что новые санкции ЕС против России могут касаться ограничений на нефть и IT
Флаги России и ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России может включать ограничение цен на нефть, а также может затронуть сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки программного обеспечения, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Ожидается, что он (новый пакет санкций - ред.) будет включать ограничение цен на российскую нефть, дополнительные списки лиц, попавших под санкции, а также меры, направленные на сферу информационных технологий, кибербезопасности и разработки ПО", - пишет газета.
Кроме того, отмечается, что некоторые страны, в том числе Польша и страны Балтии, призывают ЕС исключить еще больше российских банков от системы Swift, ввести запрет на импорт алмазов, а также применить эти же меры в отношении Белоруссии.
Тем не менее, по мнению чиновников, ЕС будет трудно добиться согласия в вопросе о новых санкциях между всеми 27 государствами-членами союза.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз должен прекратить даже упоминать восьмой пакет санкций против России, потому что это вызовет рост цен, а в подавляющем большинстве стран мира считают, что энергетический кризис вызван не конфликтом на Украине, а санкциями.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.