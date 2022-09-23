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НАТО считает, что мнение России по применению ядерного оружия не изменилось - РИА Новости, 23.09.2022
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НАТО считает, что мнение России по применению ядерного оружия не изменилось
НАТО считает, что мнение России по применению ядерного оружия не изменилось - РИА Новости, 23.09.2022
НАТО считает, что мнение России по применению ядерного оружия не изменилось
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит никаких изменений в позиции России по применению ядерного оружия, а также в готовности российских... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:11
2022-09-23T17:11
йенс столтенберг
нато
россия
в мире
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит никаких изменений в позиции России по применению ядерного оружия, а также в готовности российских ядерных сил."Мы не видели никаких изменений в российских ядерных силах или готовности", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что любое использование ядерного оружия будет иметь серьезные последствия и, "вероятно, изменит природу конфликта" на Украине.Ранее Байден в выступлении с трибуны ГА ООН заявил о том, что президент РФ Владимир Путин якобы откровенно угрожает применением ядерного оружия, тем самым Москва, по его словам, пренебрегает режимом нераспространения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ назвала неприличным "ложное цитирование президента РФ о ядерной угрозе".В среду Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения.Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
https://ria.ru/20220923/yadernoe-1818973612.html
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йенс столтенберг, нато, россия, в мире, ядерное оружие
Йенс Столтенберг, НАТО, Россия, В мире, Ядерное оружие
17:11 23.09.2022
 
НАТО считает, что мнение России по применению ядерного оружия не изменилось

Столтенберг: НАТО не видит изменений в позиции России по применению ядерного оружия

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит никаких изменений в позиции России по применению ядерного оружия, а также в готовности российских ядерных сил.
"Мы не видели никаких изменений в российских ядерных силах или готовности", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что любое использование ядерного оружия будет иметь серьезные последствия и, "вероятно, изменит природу конфликта" на Украине.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
16:03
Россия делает все для минимизации рисков ядерных ударов, заявил Совбез
Ранее Байден в выступлении с трибуны ГА ООН заявил о том, что президент РФ Владимир Путин якобы откровенно угрожает применением ядерного оружия, тем самым Москва, по его словам, пренебрегает режимом нераспространения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ назвала неприличным "ложное цитирование президента РФ о ядерной угрозе".
В среду Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения.
Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
Обращение президента России Владимира Путина
Вчера, 08:00
"Это не блеф": мир прислушался к Путину
 
Йенс СтолтенбергНАТОРоссияВ миреЯдерное оружие
 
 
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