НАТО считает, что мнение России по применению ядерного оружия не изменилось
Столтенберг: НАТО не видит изменений в позиции России по применению ядерного оружия
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит никаких изменений в позиции России по применению ядерного оружия, а также в готовности российских ядерных сил.
"Мы не видели никаких изменений в российских ядерных силах или готовности", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что любое использование ядерного оружия будет иметь серьезные последствия и, "вероятно, изменит природу конфликта" на Украине.
Ранее Байден в выступлении с трибуны ГА ООН заявил о том, что президент РФ Владимир Путин якобы откровенно угрожает применением ядерного оружия, тем самым Москва, по его словам, пренебрегает режимом нераспространения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ назвала неприличным "ложное цитирование президента РФ о ядерной угрозе".
В среду Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения.
Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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