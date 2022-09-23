https://ria.ru/20220923/rossiya-1819006267.html

НАТО считает, что мнение России по применению ядерного оружия не изменилось

НАТО считает, что мнение России по применению ядерного оружия не изменилось - РИА Новости, 23.09.2022

НАТО считает, что мнение России по применению ядерного оружия не изменилось

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит никаких изменений в позиции России по применению ядерного оружия, а также в готовности российских... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:11

2022-09-23T17:11

2022-09-23T17:11

йенс столтенберг

нато

россия

в мире

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 23 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит никаких изменений в позиции России по применению ядерного оружия, а также в готовности российских ядерных сил."Мы не видели никаких изменений в российских ядерных силах или готовности", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу CNN. Он добавил, что любое использование ядерного оружия будет иметь серьезные последствия и, "вероятно, изменит природу конфликта" на Украине.Ранее Байден в выступлении с трибуны ГА ООН заявил о том, что президент РФ Владимир Путин якобы откровенно угрожает применением ядерного оружия, тем самым Москва, по его словам, пренебрегает режимом нераспространения. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ назвала неприличным "ложное цитирование президента РФ о ядерной угрозе".В среду Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения.Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".

https://ria.ru/20220923/yadernoe-1818973612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

йенс столтенберг, нато, россия, в мире, ядерное оружие