https://ria.ru/20220923/referendumy-1819071157.html

Лидеры G7 осудили референдумы в Донбассе

Лидеры G7 осудили референдумы в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022

Лидеры G7 осудили референдумы в Донбассе

Лидеры "Группы семи" (G7) осудили референдумы в Донбассе и призвали остальные государства сделать то же самое, они также выразили готовность оказать... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:53

2022-09-23T20:53

2022-09-23T20:53

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референдум в донбассе

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БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Лидеры "Группы семи" (G7) осудили референдумы в Донбассе и призвали остальные государства сделать то же самое, они также выразили готовность оказать экономическое давление на физических и юридических лиц России, говорится в заявлении лидеров "Большой семерки".Отмечается, что лидеры G7 "никогда не признают эти референдумы, которые выглядят как шаг к российской аннексии", и "никогда не признают предполагаемую аннексию, если она произойдет". Кроме того, авторы заявления осуждают "эскалационные шаги" России, включая частичную мобилизацию и "безответственную ядерную риторику"."Мы призываем все страны безоговорочно отвергнуть эти фиктивные референдумы как попытку России дать ложное прикрытие своим нарушениям международного права", - говорится в заявлении.Отмечается, что лидеры "Группы семи" готовы оказать дальнейшее экономическое воздействие на физических и юридических лиц России - как внутри, так и за пределами страны, которые политически или экономически поддерживают попытки российской стороны "изменить статус украинской территории"."Мы непоколебимы в своей приверженности оказывать поддержку, необходимую Украине для поддержания ее суверенитета и территориальной целостности, самообороны и выбора своего будущего… Мы будем твердо стоять на стороне Украины до тех пор, пока это потребуется", - добавили авторы заявления.Они также отметили, что продолжат оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и правовую поддержку, а также будут продвигать усилия по восстановлению страны, в том числе в рамках Международной конференции экспертов по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, которая состоится в Берлине 25 октября.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819066389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, россия, донбасс, g7, референдумы на освобожденных территориях, референдум, референдум в донбассе