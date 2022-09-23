https://ria.ru/20220923/referendum-1819087244.html

В ЛНР люди голосовали на референдуме в бомбоубежищах

В ЛНР люди голосовали на референдуме в бомбоубежищах - РИА Новости, 23.09.2022

В ЛНР люди голосовали на референдуме в бомбоубежищах

Пришедшие на референдум жители Сватово и Рубежное вынуждены были голосовать в бомбоубежищах, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:43

2022-09-23T22:43

2022-09-23T22:43

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елена кравченко

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Пришедшие на референдум жители Сватово и Рубежное вынуждены были голосовать в бомбоубежищах, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили в пятницу шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР и шесть ракет по Рубежному."Что касается обстрелов, они действительно немного напугали наших избирателей, но при этом голосование продолжилось в бомбоубежищах по просьбе самих избирателей – это в городах Рубежное и Сватово", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/donbass-1819085575.html

https://ria.ru/20220923/referendum-1819062211.html

россия

сватово

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в мире, россия, сцкк, сватово, рубежное, елена кравченко