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В ЛНР люди голосовали на референдуме в бомбоубежищах - РИА Новости, 23.09.2022
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В ЛНР люди голосовали на референдуме в бомбоубежищах
В ЛНР люди голосовали на референдуме в бомбоубежищах - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР люди голосовали на референдуме в бомбоубежищах
Пришедшие на референдум жители Сватово и Рубежное вынуждены были голосовать в бомбоубежищах, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:43
2022-09-23T22:43
в мире
россия
сцкк
сватово
рубежное
елена кравченко
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Пришедшие на референдум жители Сватово и Рубежное вынуждены были голосовать в бомбоубежищах, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили в пятницу шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР и шесть ракет по Рубежному."Что касается обстрелов, они действительно немного напугали наших избирателей, но при этом голосование продолжилось в бомбоубежищах по просьбе самих избирателей – это в городах Рубежное и Сватово", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220923/donbass-1819085575.html
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в мире, россия, сцкк, сватово, рубежное, елена кравченко
В мире, Россия, СЦКК, Сватово, Рубежное, Елена Кравченко
22:43 23.09.2022
 
В ЛНР люди голосовали на референдуме в бомбоубежищах

ЦИК ЛНР: в Сватово и Рубежном люди голосовали в бомбоубежищах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЗащитное сооружение гражданской обороны
Защитное сооружение гражданской обороны - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Защитное сооружение гражданской обороны. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. Пришедшие на референдум жители Сватово и Рубежное вынуждены были голосовать в бомбоубежищах, заявила в пятницу журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили в пятницу шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Сватово в ЛНР и шесть ракет по Рубежному.
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"Что касается обстрелов, они действительно немного напугали наших избирателей, но при этом голосование продолжилось в бомбоубежищах по просьбе самих избирателей – это в городах Рубежное и Сватово", - сказала Кравченко.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В ЛНР явка в первый день референдума составила 21,97 процента
 
В миреРоссияСЦККСватовоРубежноеЕлена Кравченко
 
 
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