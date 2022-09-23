https://ria.ru/20220923/referendum-1819084966.html

На зарубежных участках ДНР проголосовали более 117 тысяч человек

На зарубежных участках ДНР проголосовали более 117 тысяч человек - РИА Новости, 23.09.2022

На зарубежных участках ДНР проголосовали более 117 тысяч человек

Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что в первый день голосования на референдуме о вхождении... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:07

2022-09-23T22:07

2022-09-23T22:07

в мире

россия

донецкая народная республика

цик днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818986554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a1396eb1b9ab2fc03721a812b5aa664.jpg

ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что в первый день голосования на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ на зарубежных участках проголосовали более 117 тысяч человек."Отмечу результаты голосования по зарубежной (территориальной комиссии – ред.). Сегодня проголосовали 117 тысяч 720 человек. По территории ДНР проголосовали более 370 тысяч избирателей", - сказал на брифинге Высоцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819076905.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, цик днр