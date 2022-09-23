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В Донецке начали опечатывать для подсчета бюллетени проголосовавших на дому

В Донецке начали опечатывать для подсчета бюллетени проголосовавших на дому - РИА Новости, 23.09.2022

В Донецке начали опечатывать для подсчета бюллетени проголосовавших на дому

Сбор и упаковка бюллетеней первых проголосовавших на дому жителей Донецка на референдуме о вхождении ДНР в состав России началась в пятницу в Донецке -... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T21:09

2022-09-23T21:09

2022-09-23T21:09

в мире

донецк (днр)

референдумы на освобожденных территориях

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Сбор и упаковка бюллетеней первых проголосовавших на дому жителей Донецка на референдуме о вхождении ДНР в состав России началась в пятницу в Донецке - бюллетени запечатаны в специальные пакеты, которые вскроют 27 сентября для подсчета голосов, передает корреспондент РИА Новости.На одном из избирательных участков в центре Донецка подготовили первые бюллетени для финального подсчета голосов, который состоится во вторник 27 сентября. На участок доставили прозрачные опечатанные урны с бюллетенями проголосовавших на дому дончан. До 27 сентября голосование будет происходит преимущественно удаленно на дому с помощью мобильных команд ЦИКа в целях безопасности.В присутствии наблюдателей и СМИ сотрудники ЦИК вскрыли урны, подсчитали бюллетени, запечатали их в специальные пакеты и убрали в сейф. Во вторник такие пакеты вскроют и подсчитают голоса.По словам председателя избирательного участка, явка высокая, но точные данные по доле проголосовавших на участке будут озвучены позже.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), референдумы на освобожденных территориях, донецкая народная республика