https://ria.ru/20220923/referendum-1819060581.html

В Херсонской области не выявили нарушений на референдуме

В Херсонской области не выявили нарушений на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022

В Херсонской области не выявили нарушений на референдуме

Явных нарушений на участках, где проходило голосование на референдуме по вхождению Херсонской области в состав России, выявлено не было, сообщила журналистам в... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T20:04

2022-09-23T20:04

2022-09-23T20:04

в мире

россия

херсонская область

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 23 сен - РИА Новости. Явных нарушений на участках, где проходило голосование на референдуме по вхождению Херсонской области в состав России, выявлено не было, сообщила журналистам в пятницу председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Явных нарушений на участках зафиксировано не было, были единичные провокационные случаи, в основном это были неадекватные личности в состоянии алкогольного опьянения", - сказала Захарова.Ранее Захарова заявила РИА Новости, что по завершению первого дня голосования на референдуме в Херсонской области явка составила 15,31% от общего списка избирателейРеферендум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1819025528.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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в мире, россия, херсонская область , луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях