https://ria.ru/20220923/referendum-1819031247.html

Запорожская ВГА заявила о стремлении Зеленского сорвать референдумы

Запорожская ВГА заявила о стремлении Зеленского сорвать референдумы - РИА Новости, 23.09.2022

Запорожская ВГА заявила о стремлении Зеленского сорвать референдумы

Владимир Зеленский лично поставил задачу организовать теракты на освобожденных территориях, чтобы сорвать проведение там референдумов, сообщил в пятницу... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:11

2022-09-23T18:11

2022-09-23T18:15

специальная военная операция на украине

запорожская область

в мире

владимир зеленский

украина

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референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский лично поставил задачу организовать теракты на освобожденных территориях, чтобы сорвать проведение там референдумов, сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Поставлена задача на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины лично таким персонажем, как Зеленский, как Данилов и прочими подельниками шайки наркоманов и нацистов, устраивать террористические акты именно в дни проведения референдума, чтобы сорвать его и показать, что он был утоплен в крови. Я уверен, что ничего у них не получится", - сказал Рогов в эфире "Радио России".Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, в мире, владимир зеленский, украина, владимир рогов, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях