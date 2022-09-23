https://ria.ru/20220923/referendum-1818949432.html

Глава Херсонской области проголосовал на референдуме

Глава Херсонской области проголосовал на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022

Глава Херсонской области проголосовал на референдуме

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу принял участие в референдуме по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:56

2022-09-23T14:56

2022-09-23T16:36

в мире

владимир сальдо

россия

херсонская область

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо в пятницу принял участие в референдуме по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации, заявив после голосования, что такой день бывает раз в несколько столетий."Сегодня такой день, который бывает в истории один за несколько столетий. Я лично всегда знал, что это произойдет. И я всегда ощущал себя в составе огромной семьи, которая называется Россия. И вот мечты эти сбылись", - сказал Сальдо после голосования на видео, размещенном в Telegram-канале администрации области.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/diversanty-1818929462.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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Глава Херсонской области проголосовал на референдуме Глава Херсонской области проголосовал на референдуме 2022-09-23T14:56 true PT0M48S

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в мире, владимир сальдо, россия, херсонская область , луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях