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В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах - РИА Новости, 23.09.2022
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В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах
В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах - РИА Новости, 23.09.2022
В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах
При положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента РФ Владимира Путина, все... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:16
2022-09-23T13:16
в мире
россия
донбасс
запорожская область
херсонская область
владимир путин
дмитрий песков
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. При положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента РФ Владимира Путина, все будет оперативно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Потребуется, безусловно, определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов, целый ряд процедур. Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая процедура будет в случае принятия положительного решения на референдумах по вопросу присоединения к РФ.По его словам, этот процесс пройдет оперативно. "Фактически убежден, что процесс признания будет достаточно быстрым", - отметил Песков.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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в мире, россия, донбасс, запорожская область, херсонская область , владимир путин, дмитрий песков, совет федерации рф, госдума рф
В мире, Россия, Донбасс, Запорожская область, Херсонская область , Владимир Путин, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
13:16 23.09.2022
 
В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах

Песков: при положительном исходе референдумов последуют действия парламента и президента

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛистовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
Листовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Листовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. При положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента РФ Владимира Путина, все будет оперативно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении ДНР к России на избирательном участке в Белогорске - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
13:12
Безопасность на референдумах обеспечена должным образом, заявил Песков
"Потребуется, безусловно, определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов, целый ряд процедур. Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая процедура будет в случае принятия положительного решения на референдумах по вопросу присоединения к РФ.
По его словам, этот процесс пройдет оперативно. "Фактически убежден, что процесс признания будет достаточно быстрым", - отметил Песков.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Это практически праздник для нашей республики – военные ЛНР голосуют на референдуме - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
12:41
Военнослужащий ЛНР назвал референдум о воссоединении с Россией праздником
 
В миреРоссияДонбассЗапорожская областьХерсонская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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