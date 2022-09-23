https://ria.ru/20220923/referendum-1818915354.html

В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах

В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах - РИА Новости, 23.09.2022

В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах

При положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента РФ Владимира Путина, все... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:16

2022-09-23T13:16

2022-09-23T13:16

в мире

россия

донбасс

запорожская область

херсонская область

владимир путин

дмитрий песков

совет федерации рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. При положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента РФ Владимира Путина, все будет оперативно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября."Потребуется, безусловно, определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов, целый ряд процедур. Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая процедура будет в случае принятия положительного решения на референдумах по вопросу присоединения к РФ.По его словам, этот процесс пройдет оперативно. "Фактически убежден, что процесс признания будет достаточно быстрым", - отметил Песков.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/referendum-1818913916.html

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россия

донбасс

запорожская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, запорожская область, херсонская область , владимир путин, дмитрий песков, совет федерации рф, госдума рф