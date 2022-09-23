В Кремле рассказали о действиях при положительном решении на референдумах
Песков: при положительном исходе референдумов последуют действия парламента и президента
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЛистовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
Листовка на входе в избирательный участок в Белогорске, где проходит голосование на референдуме о присоединении ДНР и ЛНР к России
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. При положительном решении на референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях последуют действия парламента и президента РФ Владимира Путина, все будет оперативно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
"Потребуется, безусловно, определенное решение и нашего парламента, и президента, подписание необходимых документов, целый ряд процедур. Все будет выполнено в строгом соответствии с действующим законодательством", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какая процедура будет в случае принятия положительного решения на референдумах по вопросу присоединения к РФ.
По его словам, этот процесс пройдет оперативно. "Фактически убежден, что процесс признания будет достаточно быстрым", - отметил Песков.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.