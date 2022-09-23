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В Запорожской области ожидают явку на референдуме до 85 процентов

В Запорожской области ожидают явку на референдуме до 85 процентов - РИА Новости, 23.09.2022

В Запорожской области ожидают явку на референдуме до 85 процентов

Явка на референдуме в Запорожской области ожидается до 85%, в первый день голосования темпы хорошие, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:37

2022-09-23T12:37

2022-09-23T15:26

россия

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

евгений балицкий

референдум в донбассе

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Явка на референдуме в Запорожской области ожидается до 85%, в первый день голосования темпы хорошие, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Мы рассчитываем примерно 80-85-процентную явку. На сегодняшний день референдум идет по плану. Явка при голосовании на дому уже достаточно хорошая - люди открывают (двери - ред.)", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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Первые часы референдума в Запорожской области: обстановка на избирательных пунктах и комментарии жителей Первые часы референдума в Запорожской области: обстановка на избирательных пунктах и комментарии жителей 2022-09-23T12:37 true PT1M19S

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Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий, референдум в донбассе