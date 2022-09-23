https://ria.ru/20220923/referendum-1818903586.html

Швейцария не исключила присоединения к новым санкциям из-за референдумов

Швейцария не исключила присоединения к новым санкциям из-за референдумов - РИА Новости, 23.09.2022

Швейцария не исключила присоединения к новым санкциям из-за референдумов

Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в четверг вызвал российского посла Сергея Гармонина и проинформировал дипломата о позиции Берна по... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:37

2022-09-23T12:37

2022-09-23T12:52

специальная военная операция на украине

швейцария

евросоюз

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референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

санкции в отношении россии

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ЦЮРИХ, 23 сен - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в четверг вызвал российского посла Сергея Гармонина и проинформировал дипломата о позиции Берна по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Швейцария не признает результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. МИД также вызвал вчера российского посла, чтобы подтвердить эту позицию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны."ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии", - также говорится в заявлении.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

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Кирилл Волков

швейцария, евросоюз, в мире, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, санкции в отношении россии