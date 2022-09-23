12:37 23.09.2022 (обновлено: 12:52 23.09.2022)
Швейцария не исключила присоединения к новым санкциям из-за референдумов
МИД Швейцарии проинформировал российского посла Гармонина об осуждении референдумов
© AP Photo / Markus SchreiberВид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария
© AP Photo / Markus Schreiber
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария. Архивное фото
ЦЮРИХ, 23 сен - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в четверг вызвал российского посла Сергея Гармонина и проинформировал дипломата о позиции Берна по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Швейцария не признает результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. МИД также вызвал вчера российского посла, чтобы подтвердить эту позицию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.
"ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии", - также говорится в заявлении.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.