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Швейцария не исключила присоединения к новым санкциям из-за референдумов - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/referendum-1818903586.html
Швейцария не исключила присоединения к новым санкциям из-за референдумов
Швейцария не исключила присоединения к новым санкциям из-за референдумов - РИА Новости, 23.09.2022
Швейцария не исключила присоединения к новым санкциям из-за референдумов
Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в четверг вызвал российского посла Сергея Гармонина и проинформировал дипломата о позиции Берна по... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:37
2022-09-23T12:52
специальная военная операция на украине
швейцария
евросоюз
в мире
россия
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
санкции в отношении россии
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ЦЮРИХ, 23 сен - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в четверг вызвал российского посла Сергея Гармонина и проинформировал дипломата о позиции Берна по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Швейцария не признает результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. МИД также вызвал вчера российского посла, чтобы подтвердить эту позицию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны."ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии", - также говорится в заявлении.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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швейцария, евросоюз, в мире, россия, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Евросоюз, В мире, Россия, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Санкции в отношении России
12:37 23.09.2022 (обновлено: 12:52 23.09.2022)
 
Швейцария не исключила присоединения к новым санкциям из-за референдумов

МИД Швейцарии проинформировал российского посла Гармонина об осуждении референдумов

© AP Photo / Markus SchreiberВид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Вид на собор Сен-Пьер в Женеве, Швейцария. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 23 сен - РИА Новости. Федеральный департамент иностранных дел (МИД) Швейцарии в четверг вызвал российского посла Сергея Гармонина и проинформировал дипломата о позиции Берна по референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Швейцария не признает результаты ни одного из этих фиктивных референдумов. Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис четко изложил эту позицию министру иностранных дел России Сергею Лаврову в Нью-Йорке в среду. МИД также вызвал вчера российского посла, чтобы подтвердить эту позицию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.
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"ЕС объявил о новых санкциях в связи с проведением этих так называемых референдумов. Если они будут реализованы, Федеральный совет рассмотрит вопрос об их принятии", - также говорится в заявлении.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияЕвросоюзВ миреРоссияРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСанкции в отношении России
 
 
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