https://ria.ru/20220923/referendum-1818899643.html

Пушилин проголосовал на референдуме

Пушилин проголосовал на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022

Пушилин проголосовал на референдуме

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал в пятницу на референдуме о вступлении в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:24

2022-09-23T12:24

2022-09-23T13:21

специальная военная операция на украине

политика

донецкая народная республика

референдум в донбассе

россия

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал в пятницу на референдуме о вступлении в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Пушилин проголосовал на одном из придомовых участков, где работала выездная комиссия.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

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Пушилин проголосовал на референдуме о присоединении ДНР к России Пушилин проголосовал на референдуме о присоединении ДНР к России 2022-09-23T12:24 true PT0M08S

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Кирилл Волков

политика, донецкая народная республика, референдум в донбассе, россия, денис пушилин