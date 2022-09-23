https://ria.ru/20220923/referendum-1818899643.html
Пушилин проголосовал на референдуме
Пушилин проголосовал на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
Пушилин проголосовал на референдуме
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал в пятницу на референдуме о вступлении в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:24
2022-09-23T12:24
2022-09-23T13:21
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
референдум в донбассе
россия
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал в пятницу на референдуме о вступлении в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Пушилин проголосовал на одном из придомовых участков, где работала выездная комиссия.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Пушилин проголосовал на референдуме о присоединении ДНР к России
Пушилин проголосовал на референдуме о присоединении ДНР к России
2022-09-23T12:24
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, донецкая народная республика, референдум в донбассе, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Россия, Денис Пушилин
12:24 23.09.2022 (обновлено: 13:21 23.09.2022)
Пушилин проголосовал на референдуме
Пушилин проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России