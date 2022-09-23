Рейтинг@Mail.ru
Пушилин проголосовал на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/referendum-1818899643.html
Пушилин проголосовал на референдуме
Пушилин проголосовал на референдуме - РИА Новости, 23.09.2022
Пушилин проголосовал на референдуме
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал в пятницу на референдуме о вступлении в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:24
2022-09-23T13:21
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
референдум в донбассе
россия
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818916358_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9be477a2364348c8a9a93ef69c64980.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал в пятницу на референдуме о вступлении в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Пушилин проголосовал на одном из придомовых участков, где работала выездная комиссия.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пушилин проголосовал на референдуме о присоединении ДНР к России
Пушилин проголосовал на референдуме о присоединении ДНР к России
2022-09-23T12:24
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818916358_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_749c2c9cea679f6e69337bf45ef381b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донецкая народная республика, референдум в донбассе, россия, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Россия, Денис Пушилин
12:24 23.09.2022 (обновлено: 13:21 23.09.2022)
 
Пушилин проголосовал на референдуме

Пушилин проголосовал на референдуме о вхождении ДНР в состав России

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал в пятницу на референдуме о вступлении в состав Российской Федерации, передает корреспондент РИА Новости. Пушилин проголосовал на одном из придомовых участков, где работала выездная комиссия.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 08:00
Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРоссияДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала