В Луганске назвали референдумы костью в горле для Украины
Глава Общественной палаты ЛНР Карякин назвал референдумы костью в горле для Украины
Билборд "Луганщина вместе с Россией!"
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.
"Работа ведется, сегодня в повышенной боеготовности находятся все подразделения народной милии, полиции, обслуживается и обеспечивается охрана пунктов приема граждан для того, чтобы они выразили свое мнение, потому что мы прекрасно понимаем: Украина - это террористическое государство, которое не остановятся ни перед чем. И для них наш референдум - это как кость в горле, поэтому они будут прилагать максимум усилий для того, чтобы сорвать данное мероприятие", - сказал он в ходе пресс-брифинга по работе ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в Общественной палате РФ. Он добавил, что на территории республики открыт уже 461 избирательный пункт.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.