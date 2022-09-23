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В Луганске назвали референдумы костью в горле для Украины - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/referendum-1818871409.html
В Луганске назвали референдумы костью в горле для Украины
В Луганске назвали референдумы костью в горле для Украины - РИА Новости, 23.09.2022
В Луганске назвали референдумы костью в горле для Украины
Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T10:58
2022-09-23T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
алексей карякин
украина
референдум в донбассе
россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин."Работа ведется, сегодня в повышенной боеготовности находятся все подразделения народной милии, полиции, обслуживается и обеспечивается охрана пунктов приема граждан для того, чтобы они выразили свое мнение, потому что мы прекрасно понимаем: Украина - это террористическое государство, которое не остановятся ни перед чем. И для них наш референдум - это как кость в горле, поэтому они будут прилагать максимум усилий для того, чтобы сорвать данное мероприятие", - сказал он в ходе пресс-брифинга по работе ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в Общественной палате РФ. Он добавил, что на территории республики открыт уже 461 избирательный пункт.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, алексей карякин, украина, референдум в донбассе, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Алексей Карякин, Украина, Референдум в Донбассе, Россия
10:58 23.09.2022
 
В Луганске назвали референдумы костью в горле для Украины

Глава Общественной палаты ЛНР Карякин назвал референдумы костью в горле для Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкБилборд "Луганщина вместе с Россией!"
Билборд Луганщина вместе с Россией! - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.
"Работа ведется, сегодня в повышенной боеготовности находятся все подразделения народной милии, полиции, обслуживается и обеспечивается охрана пунктов приема граждан для того, чтобы они выразили свое мнение, потому что мы прекрасно понимаем: Украина - это террористическое государство, которое не остановятся ни перед чем. И для них наш референдум - это как кость в горле, поэтому они будут прилагать максимум усилий для того, чтобы сорвать данное мероприятие", - сказал он в ходе пресс-брифинга по работе ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в Общественной палате РФ. Он добавил, что на территории республики открыт уже 461 избирательный пункт.
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Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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