https://ria.ru/20220923/referendum-1818837558.html
В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией
В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией
В ЛНР в 8.00 началось голосование на референдуме о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:11
2022-09-23T08:11
2022-09-23T08:27
в мире
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
цик лнр
нато
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818775855_0:329:3054:2047_1920x0_80_0_0_b1a968591c10b359ea8d55abfc6a9922.jpg
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. В ЛНР в 8.00 началось голосование на референдуме о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР."С 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения", – заявил РИА Новости член ЦИК ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818837297.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818775855_125:155:2647:2047_1920x0_80_0_0_683e77903ddccd0663f6be80531fac7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, цик лнр, нато, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, ЦИК ЛНР, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
08:11 23.09.2022 (обновлено: 08:27 23.09.2022)
В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией
В ЛНР в 8:00 стартовало голосование на референдуме о вхождении в состав России