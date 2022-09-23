https://ria.ru/20220923/referendum-1818837558.html

В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией

В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией - РИА Новости, 23.09.2022

В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией

В ЛНР в 8.00 началось голосование на референдуме о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T08:11

2022-09-23T08:11

2022-09-23T08:27

в мире

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

цик лнр

нато

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. В ЛНР в 8.00 началось голосование на референдуме о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР."С 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения", – заявил РИА Новости член ЦИК ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818837297.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, цик лнр, нато, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе