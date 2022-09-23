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В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
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В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией
В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией - РИА Новости, 23.09.2022
В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией
В ЛНР в 8.00 началось голосование на референдуме о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T08:11
2022-09-23T08:27
в мире
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
цик лнр
нато
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. В ЛНР в 8.00 началось голосование на референдуме о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР."С 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения", – заявил РИА Новости член ЦИК ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818837297.html
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в мире, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, цик лнр, нато, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, ЦИК ЛНР, НАТО, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
08:11 23.09.2022 (обновлено: 08:27 23.09.2022)
 
В ЛНР стартовало голосование на референдуме о воссоединении с Россией

В ЛНР в 8:00 стартовало голосование на референдуме о вхождении в состав России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудница избирательной комиссии во время подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР
Сотрудница избирательной комиссии во время подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудница избирательной комиссии во время подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 сен - РИА Новости. В ЛНР в 8.00 началось голосование на референдуме о вхождении в состав РФ, все бюллетени доставлены на избирательные участки, сообщили в ЦИК ЛНР.
"С 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения", – заявил РИА Новости член ЦИК ЛНР.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Переносная урна для голосования на референдуме о присоединении к России Запорожской области в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
08:08
В Запорожской области начался референдум о воссоединении региона с Россией
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЛеонид ПасечникЦИК ЛНРНАТОРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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