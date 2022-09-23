https://ria.ru/20220923/putevki-1818986210.html

Эксперты рассказали, отказываются ли россияне от туров за рубеж

Эксперты рассказали, отказываются ли россияне от туров за рубеж - РИА Новости, 23.09.2022

Эксперты рассказали, отказываются ли россияне от туров за рубеж

Массовых отказов от путевок за границу в связи с объявлением в России частичной мобилизации не поступает, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:14

2022-09-23T17:14

2022-09-23T17:14

туризм

туризм

новости - туризм

турция

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туристы

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Массовых отказов от путевок за границу в связи с объявлением в России частичной мобилизации не поступает, рассказал РИА Новости вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян."Одни клиенты спрашивают нас, что будет, если они не полетят, — сказал Мкртчян. — Другие — интересуются, никто ли не отказался от путевки, чтобы ее тут же купить". По его словам, в Турции хорошие отели распроданы до середины октября. "Так что, если кто-то отказывается, то это во благо тем, кто хочет полететь", — сказал эксперт.Он подчеркнул, что массовых аннуляций не было, от туров отказались меньше четырех процентов путешественников. "Сначала пошла волна паники, запросов на аннуляцию было процентов 20. Но потом власти выступили с разъяснениями, в том числе глава Ростуризма, что никакого закрытия границ нет и выезд свободный для тех, у кого нет повесток, — добавил он. — После этого волна звонков и обращений начала спадать".Глава туроператора Space Travel Артур Мурадян, в свою очередь, сообщил, что 21 сентября было отменено 30 процентов туров, а 22 сентября — 16 процентов. "Темп аннуляций упал в два раза, но мы теперь фиксируем замедление продаж на 35 процентов. Частично это связано с повышением цен на перевозку, непониманием перспектив из-за новых санкций и трудностями при прохождении границы", — рассказал он.Директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов также отметил, что ситуация спокойная, а стоимость туров выросла из-за повышения цен на авиабилеты. "Это произошло также из-за отсутствия свободных мест в отелях по ряду самых популярных направлений", — пояснил он.

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818754571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туристы, частичная мобилизация в россии