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Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254 процента

Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254 процента - РИА Новости, 23.09.2022

Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254 процента

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254 процента, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T00:04

2022-09-23T00:04

2022-09-23T11:41

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

владимир путин

россия

украина

безопасность

сергей шойгу

общество

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ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254 процента, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны.Он отметил, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества."Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие", — добавил глава Чечни.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1 процента от общего мобилизационного ресурса России. Министр обороны добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

рамзан кадыров, владимир путин, россия, украина, безопасность, сергей шойгу, общество, частичная мобилизация в россии