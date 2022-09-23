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Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254 процента - РИА Новости, 23.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254 процента
Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254 процента - РИА Новости, 23.09.2022
Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254 процента
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254 процента, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T00:04
2022-09-23T11:41
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
владимир путин
россия
украина
безопасность
сергей шойгу
общество
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ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254 процента, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны.Он отметил, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества."Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие", — добавил глава Чечни.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1 процента от общего мобилизационного ресурса России. Министр обороны добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
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рамзан кадыров, владимир путин, россия, украина, безопасность, сергей шойгу, общество, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Россия, Украина, Безопасность, Сергей Шойгу, Общество, Частичная мобилизация в России
00:04 23.09.2022 (обновлено: 11:41 23.09.2022)
 
Кадыров заявил, что план призыва в Чечне перевыполнен на 254 процента

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254%

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что план призыва в республике перевыполнен на 254 процента, такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений Минобороны.

"В четверг провел совещание, посвященное теме призыва жителей ЧР на воинскую службу в рамках объявленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным частичной мобилизации. План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО России. Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников отечества.
"Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие", — добавил глава Чечни.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в одну тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1 процента от общего мобилизационного ресурса России. Министр обороны добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВладимир ПутинРоссияУкраинаБезопасностьСергей ШойгуОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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