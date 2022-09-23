https://ria.ru/20220923/priem-1819031017.html

Россия 25 сентября в Бухаресте проведет прием в рамках конференции МСЭ

Россия 25 сентября в Бухаресте проведет прием в рамках конференции МСЭ - РИА Новости, 23.09.2022

Россия 25 сентября в Бухаресте проведет прием в рамках конференции МСЭ

25 сентября в Бухаресте состоится прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T18:13

2022-09-23T18:13

2022-09-23T18:13

международный союз электросвязи

вымпелком

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. 25 сентября в Бухаресте состоится прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Российской Федерации.Полномочная конференция 2022 года пройдет в Бухаресте (Румыния) с понедельника, 26 сентября, по пятницу, 14 октября 2022 года. Перед ней в субботу, 24 сентября 2022 года, состоится последнее заседание сессии Совета 2022 года.На приеме Российской Федерации в воскресенье планируется выступление заместителя министра цифрового развития, связи и массовой коммуникации РФ Бэллы Черкесовой. Выступят также президент компании "Вымпелком" Рашид Исмаилов - кандидат от России на пост Генерального секретаря МСЭ и начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио (НИИР) Николай Варламов - кандидат от России в комиссию по регулированию радио МСЭ.Полномочная конференция является высшим директивным органом Международного союза электросвязи. Она проводится раз в четыре года, и это важнейшее мероприятие, в ходе которого Государства − Члены МСЭ принимают решения, касающиеся будущего организации, тем самым определяя ее способность влиять на развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всем мире.На Конференции определяется общая политика Союза, принимаются четырехгодичные стратегические и финансовые планы, избираются высшее руководство организации, состав Совета и члены Радиорегламентарного комитета.

https://ria.ru/20220204/internet-1771067596.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

международный союз электросвязи, вымпелком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)