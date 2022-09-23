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Россия 25 сентября в Бухаресте проведет прием в рамках конференции МСЭ - РИА Новости, 23.09.2022
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Россия 25 сентября в Бухаресте проведет прием в рамках конференции МСЭ
Россия 25 сентября в Бухаресте проведет прием в рамках конференции МСЭ - РИА Новости, 23.09.2022
Россия 25 сентября в Бухаресте проведет прием в рамках конференции МСЭ
25 сентября в Бухаресте состоится прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T18:13
2022-09-23T18:13
международный союз электросвязи
вымпелком
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. 25 сентября в Бухаресте состоится прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Российской Федерации.Полномочная конференция 2022 года пройдет в Бухаресте (Румыния) с понедельника, 26 сентября, по пятницу, 14 октября 2022 года. Перед ней в субботу, 24 сентября 2022 года, состоится последнее заседание сессии Совета 2022 года.На приеме Российской Федерации в воскресенье планируется выступление заместителя министра цифрового развития, связи и массовой коммуникации РФ Бэллы Черкесовой. Выступят также президент компании "Вымпелком" Рашид Исмаилов - кандидат от России на пост Генерального секретаря МСЭ и начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио (НИИР) Николай Варламов - кандидат от России в комиссию по регулированию радио МСЭ.Полномочная конференция является высшим директивным органом Международного союза электросвязи. Она проводится раз в четыре года, и это важнейшее мероприятие, в ходе которого Государства − Члены МСЭ принимают решения, касающиеся будущего организации, тем самым определяя ее способность влиять на развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всем мире.На Конференции определяется общая политика Союза, принимаются четырехгодичные стратегические и финансовые планы, избираются высшее руководство организации, состав Совета и члены Радиорегламентарного комитета.
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международный союз электросвязи, вымпелком, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Международный союз электросвязи, ВымпелКом, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
18:13 23.09.2022
 

Россия 25 сентября в Бухаресте проведет прием в рамках конференции МСЭ

© Фото : Freepik / frimufilmsДворец Парламента в Бухаресте
Дворец Парламента в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Freepik / frimufilms
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. 25 сентября в Бухаресте состоится прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ), сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Российской Федерации.
Полномочная конференция 2022 года пройдет в Бухаресте (Румыния) с понедельника, 26 сентября, по пятницу, 14 октября 2022 года. Перед ней в субботу, 24 сентября 2022 года, состоится последнее заседание сессии Совета 2022 года.
На приеме Российской Федерации в воскресенье планируется выступление заместителя министра цифрового развития, связи и массовой коммуникации РФ Бэллы Черкесовой. Выступят также президент компании "Вымпелком" Рашид Исмаилов - кандидат от России на пост Генерального секретаря МСЭ и начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио (НИИР) Николай Варламов - кандидат от России в комиссию по регулированию радио МСЭ.
Полномочная конференция является высшим директивным органом Международного союза электросвязи. Она проводится раз в четыре года, и это важнейшее мероприятие, в ходе которого Государства − Члены МСЭ принимают решения, касающиеся будущего организации, тем самым определяя ее способность влиять на развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всем мире.
На Конференции определяется общая политика Союза, принимаются четырехгодичные стратегические и финансовые планы, избираются высшее руководство организации, состав Совета и члены Радиорегламентарного комитета.
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Международный союз электросвязиВымпелКомМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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