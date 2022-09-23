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Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации
Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации
Повестку гражданину, призываемому по частичной мобилизации, могут вручить только лично в руки, сообщил Telegram-канал портала Объясняем.рф. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:21
2022-09-23T17:46
россия
украина
частичная мобилизация в россии
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повестку гражданину, призываемому по частичной мобилизации, могут вручить только лично в руки, сообщил Telegram-канал портала Объясняем.рф.Подчеркивается, что военкомат не может направить призывнику повестку через портал "Госуслуги".Среди других разъяснений в Telegram-канале сообщается, что в период мобилизации призыву подлежат граждане с категориями годности "А", "Б", "В", кроме того призванные имеют право на налоговые льготы и на сохранение за собой рабочих мест.Сайт Объясняем.рф — официальный ресурс правительства, на котором можно получить ответы на вопросы по частичной мобилизации.Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в Вооруженные силы планируют призвать до 300 тысяч человек — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
https://ria.ru/20220923/privlekaemye-1818928330.html
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россия, украина, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
16:21 23.09.2022 (обновлено: 17:46 23.09.2022)
 
Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации

Портал Объясняем.рф: повестка подлежащему частичной мобилизации дается лично в руки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повестку гражданину, призываемому по частичной мобилизации, могут вручить только лично в руки, сообщил Telegram-канал портала Объясняем.рф.

"Повестка о мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись", — говорится в разделе вопросов и ответов.

Подчеркивается, что военкомат не может направить призывнику повестку через портал "Госуслуги".
Среди других разъяснений в Telegram-канале сообщается, что в период мобилизации призыву подлежат граждане с категориями годности "А", "Б", "В", кроме того призванные имеют право на налоговые льготы и на сохранение за собой рабочих мест.
Сайт Объясняем.рф — официальный ресурс правительства, на котором можно получить ответы на вопросы по частичной мобилизации.
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В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в Вооруженные силы планируют призвать до 300 тысяч человек — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.
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