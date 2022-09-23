https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html

Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации

Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации

Повестку гражданину, призываемому по частичной мобилизации, могут вручить только лично в руки, сообщил Telegram-канал портала Объясняем.рф. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:21

2022-09-23T16:21

2022-09-23T17:46

россия

украина

частичная мобилизация в россии

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повестку гражданину, призываемому по частичной мобилизации, могут вручить только лично в руки, сообщил Telegram-канал портала Объясняем.рф.Подчеркивается, что военкомат не может направить призывнику повестку через портал "Госуслуги".Среди других разъяснений в Telegram-канале сообщается, что в период мобилизации призыву подлежат граждане с категориями годности "А", "Б", "В", кроме того призванные имеют право на налоговые льготы и на сохранение за собой рабочих мест.Сайт Объясняем.рф — официальный ресурс правительства, на котором можно получить ответы на вопросы по частичной мобилизации.Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в Вооруженные силы планируют призвать до 300 тысяч человек — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.

https://ria.ru/20220923/privlekaemye-1818928330.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность