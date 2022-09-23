16:21 23.09.2022 (обновлено: 17:46 23.09.2022)
Правительство разъяснило порядок вручения повесток о частичной мобилизации
Портал Объясняем.рф: повестка подлежащему частичной мобилизации дается лично в руки
Военный билет. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Повестку гражданину, призываемому по частичной мобилизации, могут вручить только лично в руки, сообщил Telegram-канал портала Объясняем.рф.
"Повестка о мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись", — говорится в разделе вопросов и ответов.
Подчеркивается, что военкомат не может направить призывнику повестку через портал "Госуслуги".
Среди других разъяснений в Telegram-канале сообщается, что в период мобилизации призыву подлежат граждане с категориями годности "А", "Б", "В", кроме того призванные имеют право на налоговые льготы и на сохранение за собой рабочих мест.
Сайт Объясняем.рф — официальный ресурс правительства, на котором можно получить ответы на вопросы по частичной мобилизации.
Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в Вооруженные силы планируют призвать до 300 тысяч человек — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны.