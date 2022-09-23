https://ria.ru/20220923/posolstvo-1818969615.html

В Вильнюсе предложили "присоединить" территорию посольства России

В Вильнюсе предложили "присоединить" территорию посольства России - РИА Новости, 23.09.2022

В Вильнюсе предложили "присоединить" территорию посольства России

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас в пятницу предложил провести "референдум" по вопросу присоединения участка территории посольства РФ в Вильнюсе к Литве. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:50

2022-09-23T15:50

2022-09-23T15:50

в мире

россия

вильнюс

литва

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153022/41/1530224121_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_53179e00de1b5e0fd82d75ac67be6ecb.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас в пятницу предложил провести "референдум" по вопросу присоединения участка территории посольства РФ в Вильнюсе к Литве.Жукаускас разместил в соцсетях фотографию российского посольства в Вильнюсе, напомнив, что территория посольств иностранных государств является собственностью этих государств, и предложил "объявить референдум о присоединении этого участка к Литве".В тексте "бюллетеня" он предложил спрашивать "согласны ли вы, что территория посольства Российской Федерации в Вильнюсе на улице героев Украины после даты утверждения результатов референдума официально принадлежала бы Литовской Республике?"Свое предложение Жукаускас связал с объявлением референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

россия

вильнюс

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, вильнюс, литва, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе