https://ria.ru/20220923/posobie-1818976218.html

Пособие при рождении ребенка вырастет до 23 тысяч рублей в 2023 году

Пособие при рождении ребенка вырастет до 23 тысяч рублей в 2023 году - РИА Новости, 23.09.2022

Пособие при рождении ребенка вырастет до 23 тысяч рублей в 2023 году

Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 23 тысяч рублей в 2023 году, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:09

2022-09-23T16:09

2022-09-23T16:09

общество

россия

дети

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 23 тысяч рублей в 2023 году, а минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет - до 8 630 рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета Социального фонда, с которой ознакомилось РИА Новости.Согласно документу, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка в 2023 году предполагается направить 23,4 миллиарда рублей на 933,4 тысячи пособий, в 2024 году - 25,6 миллиарда рублей на 963,4 тысячи пособий, в 2025 году - 26,4 миллиарда рублей на 952,8 тысячи пособий.При расчете учитывался следующий размер пособий: с 1 января 2023 года - 20473 рубля, а с 1 февраля - 23011 рублей, с 1 января 2024 года - 23011 рублей, а с 1 февраля - 24277 рублей, с 1 января 2025 года - 24277 рублей, а с 1 февраля - 25248 рублей.На выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году направят 193,6 миллиарда рублей на 12,5 миллиона пособий, в 2024 году - 230 миллиардов рублей на 12,864 миллиона пособий, в 2025 году - 236,6 миллиарда рублей на 12,9 миллиона пособий.При расчете учитывался следующий минимальный размер пособий с 1 января 2023 года - 7678 рублей, а с 1 февраля - 8630 рублей, с 1 января 2024 года - 8630 рублей, а с 1 февраля - 9104,5 рубля, с 1 января 2025 года - 9104,5 рубля, а с 1 февраля - 9469 рублей.

https://ria.ru/20220923/posobiya-1818969353.html

https://ria.ru/20220922/posobie-1818741618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дети