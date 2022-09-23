https://ria.ru/20220923/polsha-1818898402.html

В польских школах планируют раздавать таблетки йодида калия

В польских школах планируют раздавать таблетки йодида калия - РИА Новости, 23.09.2022

В польских школах планируют раздавать таблетки йодида калия

В польских школах готовятся раздавать таблетки йодида калия на случай угрозы радиоактивного заражения, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на информацию из... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:19

2022-09-23T12:19

2022-09-23T12:19

в мире

польша

школа

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg

ВАРШАВА, 23 сен – РИА Новости. В польских школах готовятся раздавать таблетки йодида калия на случай угрозы радиоактивного заражения, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на информацию из Общенациональной ассоциации руководителей системы образования.Йодид калия защищает щитовидную железу от накопления радиоизотопов йода при радиационном поражении."Нас информируют о встречах, на которых муниципалитеты обязывают их (руководство школ - ред.) распространять таблетки в случае возможной угрозы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ряде случаев директорам школ поясняют, что на распределение йодида калия у них будет шесть часов после объявления тревоги.При этом варшавский магистрат подтвердил проведение "подготовки к распространению таблеток, содержащих йодид калия, на случай возникновения радиационной опасности", пишет газета.Пресс-секретарь Варшавского магистрата Якуб Ледуховский пояснил журналистам, что "распространение таблеток начнется после принятия постановления Мазовецкого воеводы".

https://ria.ru/20220920/radiatsiya-1818062953.html

https://ria.ru/20220809/radiatsiya-1808415554.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, школа, дети