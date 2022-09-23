https://ria.ru/20220923/pensii-1819090767.html
Соцфонд направит более 9,5 триллиона рублей на пенсии в 2023 году
Соцфонд направит более 9,5 триллиона рублей на пенсии в 2023 году - РИА Новости, 23.09.2022
Соцфонд направит более 9,5 триллиона рублей на пенсии в 2023 году
Соцфонд в 2023 году направит на пенсии свыше 9,5 триллиона рублей и почти 2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T23:26
2022-09-23T23:26
2022-09-23T23:28
антон котяков
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Соцфонд в 2023 году направит на пенсии свыше 9,5 триллиона рублей и почти 2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России."Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 триллиона рублей на выплаты пенсий и 1,9 триллиона рублей - на различные меры поддержки семей с детьми. Проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социального фонда России) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года представлен Минтрудом России на портале для общественного обсуждения на экспертизу", - говорится в сообщении.В министерстве отметили, что Социальный фонд с 1 января 2023 года будет обеспечивать все те меры поддержки и страховые выплаты, которые сейчас администрируют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, как и было обещано, при проектировании бюджета не использовался принцип перекрестного финансирования."То есть доходы и расходы по каждому из видов страхования учитываются отдельно. Средства от одного вида страхования не используются для финансирования расходов по другому виду страхования", - уточнил Котяков, слова которого привели в пресс-службе.В 2023 году доходы Социального фонда составят 13,7 триллиона рублей, в том числе поступления от пенсионных взносов составят, по прогнозу, 7,3 триллиона рублей, от взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - порядка 856 миллиардов рублей и от взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 182 миллиарда рублей.Также прогнозируемый объем трансферта из федерального бюджета составит порядка 5 триллионов рублей. Из них свыше 1,9 триллиона - на меры поддержки семей с детьми. Еще порядка 667 миллиарда будет направлено в бюджет Социального фонда в качестве компенсации льготных тарифов для отдельных категорий работодателей, свыше 654 миллиардов из трансферта предназначено на выплаты социальных пенсий и государственное пенсионное обеспечение.Средства трансферта будут использоваться и для ежемесячных денежных выплат льготным категориям граждан, валоризации пенсий, оплаты нестраховых периодов при назначении страховых пенсий, предоставления средств технической реабилитации, федеральной социальной доплаты к пенсии и на другие меры социальной поддержки.Расходы Социального фонда в 2023 году составят более 13,5 триллиона рублей, из них на выплату пенсий Фонд направит свыше 9,5 триллиона рублей, на меры поддержки семей с детьми - свыше 1,9 триллиона рублей, на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком - порядка 840 миллиардов рублей, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и обеспечение предупредительных мер – порядка 130 миллиардов рублей, на ежемесячные денежные выплаты льготных категориям граждан - порядка 500 миллиардов.В Минтруде отметили, что с учетом утвержденного прогноза макроэкономических показателей бюджет Социального фонда на 2023 год сложился с профицитом в 169,9 миллиарда рублей за счет профицита по обязательному социальному страхованию. В дальнейшем он будет использован для увеличения пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством для работающих граждан и профициту по страхованию от несчастных случаев на производстве.Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации начнет работу 1 января 2023 года. Также с 1 января 2023 года работодатели перейдут на единый тариф уплаты страховых взносов.
https://ria.ru/20220923/pensiya-1818928749.html
https://ria.ru/20220922/posobie-1818749287.html
https://ria.ru/20220922/mrot-1818717731.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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антон котяков, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Антон Котяков, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
23:26 23.09.2022 (обновлено: 23:28 23.09.2022)
Соцфонд направит более 9,5 триллиона рублей на пенсии в 2023 году
Минтруд: Соцфонд в 2023 году направит более 9,5 триллиона рублей на пенсии
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Соцфонд в 2023 году направит на пенсии свыше 9,5 триллиона рублей и почти 2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.
"Социальный фонд России направит в 2023 году свыше 9,5 триллиона рублей на выплаты пенсий и 1,9 триллиона рублей - на различные меры поддержки семей с детьми. Проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социального фонда России) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 года представлен Минтрудом России на портале для общественного обсуждения на экспертизу", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Социальный фонд с 1 января 2023 года будет обеспечивать все те меры поддержки и страховые выплаты, которые сейчас администрируют Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Как отметил глава Минтруда Антон Котяков
, как и было обещано, при проектировании бюджета не использовался принцип перекрестного финансирования.
"То есть доходы и расходы по каждому из видов страхования учитываются отдельно. Средства от одного вида страхования не используются для финансирования расходов по другому виду страхования", - уточнил Котяков, слова которого привели в пресс-службе.
В 2023 году доходы Социального фонда составят 13,7 триллиона рублей, в том числе поступления от пенсионных взносов составят, по прогнозу, 7,3 триллиона рублей, от взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - порядка 856 миллиардов рублей и от взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 182 миллиарда рублей.
Также прогнозируемый объем трансферта из федерального бюджета составит порядка 5 триллионов рублей. Из них свыше 1,9 триллиона - на меры поддержки семей с детьми. Еще порядка 667 миллиарда будет направлено в бюджет Социального фонда в качестве компенсации льготных тарифов для отдельных категорий работодателей, свыше 654 миллиардов из трансферта предназначено на выплаты социальных пенсий и государственное пенсионное обеспечение.
Средства трансферта будут использоваться и для ежемесячных денежных выплат льготным категориям граждан, валоризации пенсий, оплаты нестраховых периодов при назначении страховых пенсий, предоставления средств технической реабилитации, федеральной социальной доплаты к пенсии и на другие меры социальной поддержки.
Расходы Социального фонда в 2023 году составят более 13,5 триллиона рублей, из них на выплату пенсий Фонд направит свыше 9,5 триллиона рублей, на меры поддержки семей с детьми - свыше 1,9 триллиона рублей, на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком - порядка 840 миллиардов рублей, страховые выплаты в связи с несчастными случаями на производстве и обеспечение предупредительных мер – порядка 130 миллиардов рублей, на ежемесячные денежные выплаты льготных категориям граждан - порядка 500 миллиардов.
В Минтруде отметили, что с учетом утвержденного прогноза макроэкономических показателей бюджет Социального фонда на 2023 год сложился с профицитом в 169,9 миллиарда рублей за счет профицита по обязательному социальному страхованию. В дальнейшем он будет использован для увеличения пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством для работающих граждан и профициту по страхованию от несчастных случаев на производстве.
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации начнет работу 1 января 2023 года. Также с 1 января 2023 года работодатели перейдут на единый тариф уплаты страховых взносов.