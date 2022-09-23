Рейтинг@Mail.ru
Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/pashinyan-1818823757.html
Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку
Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку - РИА Новости, 23.09.2022
Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генассамблеи ООН высоко оценил личные усилия главы... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T01:55
2022-09-23T02:15
в мире
никол пашинян
армения
азербайджан
сша
ситуация на армяно-азербайджанской границе
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818824995_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4ebc15d4fdeaad4386f3f538205cf442.jpg
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генассамблеи ООН высоко оценил личные усилия главы американской дипломатии по поддержке переговорного процесса с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Отмечается, что Пашинян также подчеркнул "важность осуждения международным сообществом действий Азербайджана, необходимость вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения, возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных, адекватного реагирования на другие гуманитарные вопросы"."Блинкен подчеркнул готовность США продолжать свои усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха. Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время", - заявили в пресс-службе.Отмечается, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по развитию армяно-американских отношений.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818810764.html
https://ria.ru/20220923/nato-1818821564.html
армения
азербайджан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818824995_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_2efe86cc5f6413b5856b135699429f65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе, генеральная ассамблея оон
В мире, Никол Пашинян, Армения, Азербайджан, США, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Генеральная Ассамблея ООН
01:55 23.09.2022 (обновлено: 02:15 23.09.2022)
 
Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку

Премьер Армении Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку

© Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияВ Нью-Йорке состоялась встреча Никола Пашиняна и Энтони Блинкена
В Нью-Йорке состоялась встреча Никола Пашиняна и Энтони Блинкена
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения
В Нью-Йорке состоялась встреча Никола Пашиняна и Энтони Блинкена
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генассамблеи ООН высоко оценил личные усилия главы американской дипломатии по поддержке переговорного процесса с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Премьер-министр коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность озвучиваемых США четких позиций и оценок относительно произошедшего. Глава правительства Армении высоко оценил личные усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога", - говорится на сайте правительства.
Отмечается, что Пашинян также подчеркнул "важность осуждения международным сообществом действий Азербайджана, необходимость вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения, возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных, адекватного реагирования на другие гуманитарные вопросы".
"Блинкен подчеркнул готовность США продолжать свои усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха. Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время", - заявили в пресс-службе.
Прага - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 22:16
МИД Армении не исключил возможности встречи Пашиняна и Эрдогана в Праге
Отмечается, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по развитию армяно-американских отношений.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Премьер-министр Пашинян провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
00:57
Ереван заявил об обеспокоенности НАТО событиями на границе с Азербайджаном
 
В миреНикол ПашинянАрменияАзербайджанСШАСитуация на армяно-азербайджанской границеГенеральная Ассамблея ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала