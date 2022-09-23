https://ria.ru/20220923/pashinyan-1818823757.html

Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку

Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку - РИА Новости, 23.09.2022

Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генассамблеи ООН высоко оценил личные усилия главы... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T01:55

2022-09-23T01:55

2022-09-23T02:15

в мире

никол пашинян

армения

азербайджан

сша

ситуация на армяно-азербайджанской границе

генеральная ассамблея оон

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ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генассамблеи ООН высоко оценил личные усилия главы американской дипломатии по поддержке переговорного процесса с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Отмечается, что Пашинян также подчеркнул "важность осуждения международным сообществом действий Азербайджана, необходимость вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения, возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных, адекватного реагирования на другие гуманитарные вопросы"."Блинкен подчеркнул готовность США продолжать свои усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха. Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время", - заявили в пресс-службе.Отмечается, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по развитию армяно-американских отношений.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220922/vstrecha-1818810764.html

https://ria.ru/20220923/nato-1818821564.html

армения

азербайджан

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, никол пашинян, армения, азербайджан, сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе, генеральная ассамблея оон