01:55 23.09.2022 (обновлено: 02:15 23.09.2022)
Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку
Премьер Армении Пашинян высоко оценил усилия Блинкена по поддержке переговоров с Баку
© Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияВ Нью-Йорке состоялась встреча Никола Пашиняна и Энтони Блинкена
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения
В Нью-Йорке состоялась встреча Никола Пашиняна и Энтони Блинкена
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях сессии Генассамблеи ООН высоко оценил личные усилия главы американской дипломатии по поддержке переговорного процесса с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Премьер-министр коснулся широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув важность озвучиваемых США четких позиций и оценок относительно произошедшего. Глава правительства Армении высоко оценил личные усилия Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога", - говорится на сайте правительства.
Отмечается, что Пашинян также подчеркнул "важность осуждения международным сообществом действий Азербайджана, необходимость вывода азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения, возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных, адекватного реагирования на другие гуманитарные вопросы".
"Блинкен подчеркнул готовность США продолжать свои усилия в переговорном и мирном процессе, подчеркнув необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в том числе для народа Нагорного Карабаха. Госсекретарь США отметил важность состоявшейся в Нью-Йорке трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и выразил надежду на продолжение диалога в ближайшее время", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по развитию армяно-американских отношений.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.