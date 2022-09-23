https://ria.ru/20220923/ozhog-1818873227.html

Краснодарец получил ожоги из-за загоревшегося в лифте электросамоката

Краснодарец получил ожоги из-за загоревшегося в лифте электросамоката - РИА Новости, 23.09.2022

Краснодарец получил ожоги из-за загоревшегося в лифте электросамоката

Житель Краснодара получил ожоги третьей степени после того, как его электросамокат загорелся в застрявшем лифте, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T11:02

2022-09-23T11:02

2022-09-23T13:14

происшествия

краснодарский край

краснодар

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КРАСНОДАР, 23 сен — РИА Новости. Житель Краснодара получил ожоги третьей степени после того, как его электросамокат загорелся в застрявшем лифте, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.Видеозапись происшествия распространилась в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина едет в лифте, а электросамокат вспыхивает. Известно, что пострадавший ехал на работу и по пути планировал сдать сломавшийся самокат в ремонт.Мужчину госпитализировали, полиция начала проверку.

https://ria.ru/20220912/kvest-1816149990.html

краснодарский край

краснодар

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)