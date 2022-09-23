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Краснодарец получил ожоги из-за загоревшегося в лифте электросамоката
Краснодарец получил ожоги из-за загоревшегося в лифте электросамоката - РИА Новости, 23.09.2022
Краснодарец получил ожоги из-за загоревшегося в лифте электросамоката
Житель Краснодара получил ожоги третьей степени после того, как его электросамокат загорелся в застрявшем лифте, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:02
2022-09-23T11:02
2022-09-23T13:14
происшествия
краснодарский край
краснодар
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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КРАСНОДАР, 23 сен — РИА Новости. Житель Краснодара получил ожоги третьей степени после того, как его электросамокат загорелся в застрявшем лифте, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.Видеозапись происшествия распространилась в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина едет в лифте, а электросамокат вспыхивает. Известно, что пострадавший ехал на работу и по пути планировал сдать сломавшийся самокат в ремонт.Мужчину госпитализировали, полиция начала проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Краснодарский край, Краснодар, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
11:02 23.09.2022 (обновлено: 13:14 23.09.2022)
Краснодарец получил ожоги из-за загоревшегося в лифте электросамоката
Краснодарец застрял в лифте с загоревшимся электросамокатом и получил ожог третьей степени
КРАСНОДАР, 23 сен — РИА Новости. Житель Краснодара получил ожоги третьей степени после того, как его электросамокат загорелся в застрявшем лифте, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Видеозапись происшествия распространилась в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина едет в лифте, а электросамокат вспыхивает.
"По предварительным данным, произошла блокировка лифта, из-за чего мужчина не мог покинуть данное помещение и получил в результате данного инцидента термические ожоги третьей степени. По предварительной информации, 60 процентов кожных покровов было повреждено", — пояснили в ведомстве.
Известно, что пострадавший ехал на работу и по пути планировал сдать сломавшийся самокат в ремонт.
Мужчину госпитализировали, полиция начала проверку.