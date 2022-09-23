Отсрочка от частичной мобилизации для IT и СМИ актуальна, заявило Минцифры
Глава Минцифры Шадаев: отсрочка от частичной мобилизации для работников IT и СМИ актуальна
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение об отсрочке в рамках частичной мобилизации для сотрудников IT и СМИ актуально и своевременно, оно позволит обеспечить стабильность российских телекоммуникационных и цифровых сервисов, а также гарантировать оперативную доставку и распространение общественно значимого контента, заявил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев.
"Решение Минобороны России о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудников отрасли информационных технологий, связи и массовых коммуникаций является крайне актуальным и своевременным", - сказал Шадаев.
"Оно позволит обеспечить стабильную работу национальной инфраструктуры предоставления гражданам телекоммуникационных и цифровых сервисов. Гарантировать оперативную доставку и распространение общественно значимого контента. Также это позволит сохранить и нарастить темпы разработки отечественных ИТ-решений, которые уже в обозримой перспективе должны заменить используемые зарубежные технологии", - добавил министр.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.