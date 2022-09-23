https://ria.ru/20220923/otsrochka-1818948129.html
Шадаев поддержал отсрочку для IT-специалистов и сотрудников СМИ
Шадаев поддержал отсрочку для IT-специалистов и сотрудников СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
Шадаев поддержал отсрочку для IT-специалистов и сотрудников СМИ
Решение об отсрочке в рамках частичной мобилизации для сотрудников IT и СМИ актуально и своевременно, оно позволит обеспечить стабильность российских... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:52
2022-09-23T14:52
2022-09-23T15:07
специальная военная операция на украине
общество
частичная мобилизация в россии
технологии
максут шадаев
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение об отсрочке в рамках частичной мобилизации для сотрудников IT и СМИ актуально и своевременно, оно позволит обеспечить стабильность российских телекоммуникационных и цифровых сервисов, а также гарантировать оперативную доставку и распространение общественно значимого контента, заявил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев."Решение Минобороны России о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудников отрасли информационных технологий, связи и массовых коммуникаций является крайне актуальным и своевременным", - сказал Шадаев."Оно позволит обеспечить стабильную работу национальной инфраструктуры предоставления гражданам телекоммуникационных и цифровых сервисов. Гарантировать оперативную доставку и распространение общественно значимого контента. Также это позволит сохранить и нарастить темпы разработки отечественных ИТ-решений, которые уже в обозримой перспективе должны заменить используемые зарубежные технологии", - добавил министр.Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220923/moshenniki-1818920978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, частичная мобилизация в россии, технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Частичная мобилизация в России, Технологии, Максут Шадаев, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
14:52 23.09.2022 (обновлено: 15:07 23.09.2022)
Шадаев поддержал отсрочку для IT-специалистов и сотрудников СМИ
Глава Минцифры Шадаев назвал отсрочку для IT-специалистов и сотрудников СМИ своевременной
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение об отсрочке в рамках частичной мобилизации для сотрудников IT и СМИ актуально и своевременно, оно позволит обеспечить стабильность российских телекоммуникационных и цифровых сервисов, а также гарантировать оперативную доставку и распространение общественно значимого контента, заявил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев.
"Решение Минобороны России
о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудников отрасли информационных технологий, связи и массовых коммуникаций является крайне актуальным и своевременным", - сказал Шадаев.
"Оно позволит обеспечить стабильную работу национальной инфраструктуры предоставления гражданам телекоммуникационных и цифровых сервисов. Гарантировать оперативную доставку и распространение общественно значимого контента. Также это позволит сохранить и нарастить темпы разработки отечественных ИТ-решений, которые уже в обозримой перспективе должны заменить используемые зарубежные технологии", - добавил министр.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.