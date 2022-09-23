https://ria.ru/20220923/otsrochka-1818948129.html

Шадаев поддержал отсрочку для IT-специалистов и сотрудников СМИ

Шадаев поддержал отсрочку для IT-специалистов и сотрудников СМИ - РИА Новости, 23.09.2022

Шадаев поддержал отсрочку для IT-специалистов и сотрудников СМИ

Решение об отсрочке в рамках частичной мобилизации для сотрудников IT и СМИ актуально и своевременно, оно позволит обеспечить стабильность российских... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:52

2022-09-23T14:52

2022-09-23T15:07

специальная военная операция на украине

общество

частичная мобилизация в россии

технологии

максут шадаев

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_769ac93a998783e29153c6a739591f55.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Решение об отсрочке в рамках частичной мобилизации для сотрудников IT и СМИ актуально и своевременно, оно позволит обеспечить стабильность российских телекоммуникационных и цифровых сервисов, а также гарантировать оперативную доставку и распространение общественно значимого контента, заявил РИА Новости глава Минцифры Максут Шадаев."Решение Минобороны России о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации сотрудников отрасли информационных технологий, связи и массовых коммуникаций является крайне актуальным и своевременным", - сказал Шадаев."Оно позволит обеспечить стабильную работу национальной инфраструктуры предоставления гражданам телекоммуникационных и цифровых сервисов. Гарантировать оперативную доставку и распространение общественно значимого контента. Также это позволит сохранить и нарастить темпы разработки отечественных ИТ-решений, которые уже в обозримой перспективе должны заменить используемые зарубежные технологии", - добавил министр.Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220923/moshenniki-1818920978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, частичная мобилизация в россии, технологии, максут шадаев, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)