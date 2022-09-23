Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 80 процентов россиян
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, его деятельность одобряют 76,7% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,3%, лидеру фракции КПРФ Генадию Зюганову - 35,2%, лидеру "Справедливой России - за правду!" Сергею Миронову - 32,4%, главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,2%, лидеру "Новых людей" Алексею Нечаеву - 11,4%.
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Одобряют деятельность президента 76,7% опрошенных, деятельность Мишустина - 51,3%, деятельность правительства - 50,3%.
Респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего голосов набрала "Единая Россия" - 41%. На втором месте - КПРФ с 10,9% голосов. На третьем - ЛДПР с 7,8%. Меньше набрали эсеры (5,5%) и "Новые люди" (4,2%). За непарламентские партии были бы готовы отдать голоса 9,3% опрошенных. Еще 10,7% сказали, что не стали бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 12-18 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.