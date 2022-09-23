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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 23.09.2022
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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 23.09.2022
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, его деятельность одобряют 76,7% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:39
2022-09-23T15:39
россия
общество
владимир путин
михаил мишустин
сергей миронов
вциом
лдпр
справедливая россия
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, его деятельность одобряют 76,7% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,3%, лидеру фракции КПРФ Генадию Зюганову - 35,2%, лидеру "Справедливой России - за правду!" Сергею Миронову - 32,4%, главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,2%, лидеру "Новых людей" Алексею Нечаеву - 11,4%.Одобряют деятельность президента 76,7% опрошенных, деятельность Мишустина - 51,3%, деятельность правительства - 50,3%.Респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего голосов набрала "Единая Россия" - 41%. На втором месте - КПРФ с 10,9% голосов. На третьем - ЛДПР с 7,8%. Меньше набрали эсеры (5,5%) и "Новые люди" (4,2%). За непарламентские партии были бы готовы отдать голоса 9,3% опрошенных. Еще 10,7% сказали, что не стали бы участвовать в выборах.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 12-18 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220919/vybory-1817901101.html
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россия, общество, владимир путин, михаил мишустин, сергей миронов, вциом, лдпр, справедливая россия
Россия, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Миронов, ВЦИОМ, ЛДПР, Справедливая Россия
15:39 23.09.2022
 
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что Путину доверяют 80 процентов россиян

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян, его деятельность одобряют 76,7% граждан, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 80,3% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,3%, лидеру фракции КПРФ Генадию Зюганову - 35,2%, лидеру "Справедливой России - за правду!" Сергею Миронову - 32,4%, главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,2%, лидеру "Новых людей" Алексею Нечаеву - 11,4%.
Житель Москвы изучает бюллетень на избирательном участке №586 - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 16:18
Россияне стали больше доверять итогам выборов, показал опрос ВЦИОМ
Одобряют деятельность президента 76,7% опрошенных, деятельность Мишустина - 51,3%, деятельность правительства - 50,3%.
Респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Больше всего голосов набрала "Единая Россия" - 41%. На втором месте - КПРФ с 10,9% голосов. На третьем - ЛДПР с 7,8%. Меньше набрали эсеры (5,5%) и "Новые люди" (4,2%). За непарламентские партии были бы готовы отдать голоса 9,3% опрошенных. Еще 10,7% сказали, что не стали бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 12-18 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Участники мотопробега Донецк-Кузбасс в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 11:33
Большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине, показал опрос
 
РоссияОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинСергей МироновВЦИОМЛДПРСправедливая Россия
 
 
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