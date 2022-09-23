https://ria.ru/20220923/nikolaev-1818828181.html

От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР

От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР - РИА Новости, 23.09.2022

От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР

Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T04:02

2022-09-23T04:02

2022-09-23T10:16

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ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, свидетельствует фотография, переданная РИА Новости самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева.На фото виден перевернутый корпус бронемашины на фоне бетонного забора. Лебедев пояснил со слов своих знакомых, приславших ему фото, что все произошло 19 сентября."Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке", — сказал собеседник агентства.Минобороны России сообщало 20 сентября, что в результате ударов в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники.

https://ria.ru/20220923/doma-1818828473.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина