Рейтинг@Mail.ru
От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/nikolaev-1818828181.html
От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР
От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР - РИА Новости, 23.09.2022
От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР
Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T04:02
2022-09-23T10:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:2135:1202_1920x0_80_0_0_0cdd2c4a23f3cd61f75dcc4a11bae8f9.jpg
ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, свидетельствует фотография, переданная РИА Новости самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева.На фото виден перевернутый корпус бронемашины на фоне бетонного забора. Лебедев пояснил со слов своих знакомых, приславших ему фото, что все произошло 19 сентября."Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке", — сказал собеседник агентства.Минобороны России сообщало 20 сентября, что в результате ударов в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники.
https://ria.ru/20220923/doma-1818828473.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817687835_0:0:1961:1470_1920x0_80_0_0_7ef3c3a6582a655fc2929219976805fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина
04:02 23.09.2022 (обновлено: 10:16 23.09.2022)
 
От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР

От российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор украинский БТР

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинский БТР в результате российского удара перелетел через забор Николаевского бронетанкового завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия, свидетельствует фотография, переданная РИА Новости самими николаевцами через жителя Донецка Сергея Лебедева.
На фото виден перевернутый корпус бронемашины на фоне бетонного забора. Лебедев пояснил со слов своих знакомых, приславших ему фото, что все произошло 19 сентября.
"Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжелая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке", — сказал собеседник агентства.
Минобороны России сообщало 20 сентября, что в результате ударов в Николаеве уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники.
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
04:10Специальная военная операция на Украине
Украинские войска в Николаеве оборудовали позиции в жилых домах
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала