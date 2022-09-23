https://ria.ru/20220923/nato-1818821564.html

Ереван заявил об обеспокоенности НАТО событиями на границе с Азербайджаном

Ереван заявил об обеспокоенности НАТО событиями на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 23.09.2022

Ереван заявил об обеспокоенности НАТО событиями на границе с Азербайджаном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Нью-Йорке выразил обеспокоенность событиями на... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T00:57

2022-09-23T00:57

2022-09-23T02:15

в мире

нато

ситуация на армяно-азербайджанской границе

армения

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818824537_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_648f78c98f01fd7cbef6423769b54ca1.jpg

ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Нью-Йорке выразил обеспокоенность событиями на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.Отмечается, что премьер-министр Армении коснулся "осуществленной 13 сентября широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув, что 36 населенных пунктов подверглись обстрелу азербайджанских вооруженных сил, в результате чего с армянской стороны есть жертвы и раненые также среди гражданского населения"."Пашинян подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества по осуждению действий Азербайджана, а также немедленному выводу азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения", - заявили в пресс-службе.В ходе встречи состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес различным вопросам, говорится в сообщении.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220922/odkb-1818782018.html

https://ria.ru/20220920/narushenie-1818290683.html

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нато, ситуация на армяно-азербайджанской границе, армения, азербайджан