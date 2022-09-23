00:57 23.09.2022 (обновлено: 02:15 23.09.2022)
Ереван заявил об обеспокоенности НАТО событиями на границе с Азербайджаном
Кабмин Армении заявил об обеспокоенности Столтенберга событиями на границе с Азербайджаном
© Пресс-служба премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Пашинян провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
© Пресс-служба премьер-министра Республики Армения
Премьер-министр Пашинян провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом
ЕРЕВАН, 23 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Нью-Йорке выразил обеспокоенность событиями на армяно-азербайджанской границе, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"Генеральный секретарь НАТО отметил, что крайне обеспокоен событиями на армяно-азербайджанской границе. Столтенберг подчеркнул необходимость решения региональных проблем путем переговоров и последовательных усилий в этом направлении, в том числе при поддержке международных партнеров", - говорится на сайте правительства.
Отмечается, что премьер-министр Армении коснулся "осуществленной 13 сентября широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув, что 36 населенных пунктов подверглись обстрелу азербайджанских вооруженных сил, в результате чего с армянской стороны есть жертвы и раненые также среди гражданского населения".
"Пашинян подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества по осуждению действий Азербайджана, а также немедленному выводу азербайджанских подразделений с суверенной территории Республики Армения", - заявили в пресс-службе.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес различным вопросам, говорится в сообщении.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
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