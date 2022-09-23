https://ria.ru/20220923/moor-1818863829.html

Александр Моор: Тюменская область адаптируется к новым условиям

Александр Моор: Тюменская область адаптируется к новым условиям - РИА Новости, 23.09.2022

Александр Моор: Тюменская область адаптируется к новым условиям

В Тюмени 20-22 сентября состоялся Промышленно-энергетический форум TNF 2022. Активное участие в его работе принял губернатор Тюменской области Александр Моор... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T10:42

2022-09-23T10:42

2022-09-23T10:43

тюменская область

экономика

александр моор

тобольск

тюмень

тюменский государственный университет

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

концерн пво "алмаз-антей"

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В Тюмени 20-22 сентября состоялся Промышленно-энергетический форум TNF 2022. Активное участие в его работе принял губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости побеседовали с губернатором о роли нефтегазовой отрасли в экономике региона, и о том, чем сегодня живет Тюменская область – перспективах, проблемах, достижениях.- Александр Викторович, претерпела ли какие-то изменения нефтегазовая отрасль региона в связи с внешнеполитической ситуацией?- Нефтегазовая отрасль как для экономики Тюменской области, так и для всей страны остается базовой. Эта сфера приносит самые большие доходы в бюджет и имеет серьезные перспективы развития. Чтобы ни говорили про "зеленую повестку", я уверен, что нефть и газ в структуре мирового энергопотребления останутся главными источниками энергии. В этой сфере мы обладаем серьезными компетенциями и, несмотря на все санкции, которые сегодня налагаются, я уверен, что мы к ним адаптируемся, найдем новых покупателей, новые рынки, новые способы доставки сырья. И сегодня мы не должны эти компетенции терять.- Можно ли сказать, что энергетическая отрасль региона растет?- Очень большое количество проектов реализуется, и вы видите, сколько участников к нам приехало, чтобы представить свою продукцию. Это лишь небольшая толика того, что объективно делается и происходит в стране. Поэтому мы видим, что сегодня нет ни уныния, ни апатии. Наоборот – есть хороший такой драйв, потому что все понимают, что вызовы стоят серьезные. Помощников у нас нет. И от того, насколько мы сами сегодня эффективно сорганизуемся в ответ на эти вызовы, такой эффект и получим.Мне видится хорошим примером такого ответа создание нефтегазового кластера, которое состоялось еще два года назад, до всех событий. Создавая этот кластер, мы отталкивались от мысли, что кооперация и сотрудничество лучше, чем конкуренция. Потому что даже крупным предприятиям, не говоря о малых и средних, отдельно очень сложно отвечать на вызовы импортозамещения. Очень сложно быть серьезным партнером для крупного заказчика. А нефтегазовые компании – это крупные компании. А сейчас, когда перед нами стоят технологические вызовы, кооперация – единственный способ объединить усилия, потенциал и интеллект, инженерную мысль для того, чтобы на эти вызовы ответить. И так получается, что наш кластер был создан очень своевременно.Мне радостно слышать, что компании, приехавшие из других регионов, получившие первый опыт сотрудничества с нашим кластером, говорят, что – да, это правильное решение. Мы будем в него входить, мы будем в нем участвовать. Потому что технология, которую мы применяем, им очень импонирует, и она очень проста.Что такое кластер? Кластер, используя наши коммуникации с крупными нефтегазовыми компаниями, собирает от них технологические вызовы, которые перед ними стояли (а сегодня стоят в еще большем объеме). И участники кластера эти задачи раскладывают на составляющие – кто, в какой части и что может сделать. Есть крупные компании, которые выступают интеграторами. Например, "Алмаз-Антей", которая активно, помимо того, что занимается ОПК, идет в гражданскую продукцию. Соответственно, они все эти возможности, как интеграторы, меняют и готовят для заказчика уже конечный продукт. Согласитесь – быстрее, эффективнее и во многом дешевле, чем делать это самостоятельно. И самое главное, что мы бережем время, которое сегодня стоит денег.- Видны ли результаты работы кластера?- Мы эти результаты уже видим – на примере того же "Алмаз-Антея", который подтверждает эффективность своего участия в нашем кластере. Буквально недавно проводили большой промышленный акселератор со своими задачками. Из семидесяти проектов тридцать взяли в работу, на внутреннюю проработку на предмет их экономической эффективности. Какая-то часть из них будет отсеяна, но, тем не менее, этого бы не произошло, если бы не было нашего проекта нефтегазового кластера.- Доходы бюджета области в первом полугодии превысили 157,7 миллиарда рублей. Из чего сложился профицит?- Первое полугодие, особенно первый квартал для доходов бюджета был очень позитивным. Это стало ожидаемым. Если мы посмотрим, то профицит образовался из платежей по налогу на прибыль. Из доходов, связанных с курсовой переоценкой валюты, когда был скачок рубля. При этом показатели второго полугодия говорят о том, что мы идем чуть ниже запланированного. Поэтому каким образом закончится весь 2022 года – посмотрим.- Но денег на запланированные расходы хватит?- Конечно, поступление доходов в бюджет позволяет нам полностью выполнить все, что мы запланировали. И с точки зрения наших социальных обязательств, и с точки зрения наших планов по строительству объектов самой разной инфраструктуры. Текущий профицит объясняется тем, что бюджетные расходы неравномерны по годам. Текущие расходы распределяются по месяцам, но все, что связано с капитальным ремонтом, со строительством, финансируется, как правило в третьем-четвертом квартале. Поэтому в конце года темп расходов усиливается. Но здесь секретов никаких нет. Это системная работа по привлечению инвестиций, по созданию хорошего инвестиционного климата для наших предприятий и, соответственно, рост налогооблагаемой базы. Когда планируем бюджет и его комментируем, всегда придерживаемся консервативных позиций. Тем более, что такой подход всегда правилен. Особенно в текущих условиях.- Какую помощь регион оказывает малому бизнесу?- Не только для малого, но и для любого бизнеса важны следующие факторы: стабильность условий и понимание перспективы. В этом смысле я могу сказать, что у нас в области уже много лет действует и не меняется достаточно льготная и комфортная система налогообложения для малого бизнеса. Многие используют систему упрощенного налогообложения. И у нас действует одна из самых низких ставок. Ставка налога по доходам у нас 6%. В период пандемии мы опускали ее до минимума – 1%. Сегодня она составляет 4%. И мы думаем о том, чтобы зафиксировать эту ставку на длительный период времени.Если говорить о мерах поддержки, то их так много, что я все и не перечислю. Общая сумма финансовых мер поддержки составила в этом году больше одного миллиарда рублей. Наши малые предприятия имеют возможность получать займы в нашем инвестиционном агентстве. Мы оказываем гарантийную поддержку с помощью нашего областного регионального гарантийного фонда. Мы вводим новые формы поддержки – пусть небольшие, но очень важные и точечные. Как, например, в этом году по 500 тысяч уже разыграли гранты молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Мы вводим новые меры поддержки для малых предприятий в части компенсаций до 80% транспортных затрат для осуществления операций на экспорт. Суммы там не более 500 тысяч рублей. У нас давно действует, очень востребована, и мы не сокращаем эту поддержку, связанную с компенсацией первоначального взноса по лизингу при приобретении оборудования.- Учитываются ли пожелания малого бизнеса при разработке мер поддержки?- Мы всегда находимся в диалоге. При необходимости корректируем наши меры поддержки, или вносим новые. Как совсем недавно, в дополнение к серьезным федеральным мерам ввели способ поддержать малые компании и IT-отрасль. Там уже все, что можно минимизировано – в плане региональных налогов, платы за имущество, за землю. И мы уже видим определенные результаты. Некоторые тюменские компании выходят даже на федеральный уровень.- В этом году аграрии области прогнозируют хороший урожай зерновых. Будет ли этот год рекордным в этом отношении?- По-настоящему рекордный урожай зерновых у нас был в 2011 году. Почти 2 миллиона тонн тогда собрали. В этом году - загадывать не будем, но после уборки 52% площадей мы собрали больше 1 миллиона тонн. То есть, мы будем, как минимум, близко к этому рекорду. Больше или меньше – покажет окончание уборки, но факт, что в этом году климатические условия действительно очень хорошие. Это, можно сказать, награда нашим работникам сельского хозяйства за прошлый год, который был засушливым. Уборочная компания идет по плану. Погода на этот период очень благосклонна. Большинство товаропроизводителей закончат уборочную компанию по зерну. По овощам и картофелю мы тоже видим урожайность, существенно превышающую прошлый год. В этом смысле будем с хлебом, будем с картошкой, будем с овощами. В целом этот год – очень и очень неплохой для аграриев.- Тюменская область развивает науку. Как вы привлекаете молодых ученых? И когда можно будет говорить о создании тюменской научной школы?- Уже сейчас мы имеем интересные научные разработки. И если мы говорим про АПК, то наш университет Северного Зауралья уже много лет работает, в том числе на сортовыведение пшеницы и овса, которые имеют районирование для условий Западной Сибири. И очень неплохо работают – имеют хорошие, устойчивые показатели в тех предприятиях, которые их используют. Конечно, мы видим перспективу в развитии нашего региона, нашего областного центра, как места, комфортного для жизни, куда будут приезжать, в том числе, и перспективные молодые учителя. Нужно иметь перспективные современные университеты, чтобы приехали молодые люди, создать для них условия науки и творчества.Поэтому мы идем в большой проект строительства межвузовского университетского кампуса. Это большой, долгосрочный проект, но мы понимаем, что для того, чтобы получить результаты, надо всегда пройти длинный путь. Проект будет нацелен на то, чтобы наши, тюменские ребята имели возможность получения качественного образования, продолжение своей самореализации в науке для того, чтобы мы были конкурентны и привлекательны для студентов из других регионов и из дружественных для нас стран. Ведь мы понимаем, что наибольшая мобильность у людей – в молодом возрасте. Люди в зрелом возрасте реже принимают решение о смене места жительства. Поэтому мы заинтересованы, чтобы молодые, талантливые, активные люди к нам приезжали, и будем создавать для них условия, в том числе для их самореализации в инновационной сфере. Не только современные университеты, современные лаборатории – мы даем этим людям возможность взаимодействовать с себе подобными. Ведь когда есть среда, плотность коммуникаций существенно возрастает, и их результатом становятся интересные проекты, новые бизнесы, новые технологии, новые стартапы.Мы будем делать все, чтобы Тюмень стала Клондайком для таких молодых и перспективных ребят.- В регионе строятся детские сады, открываются новые школы. Где вы возьмете педагогические кадры?- Здесь – работа абсолютно плановая. Мы точно знаем, сколько детей придет в школу в ближайшие семь лет. Они уже все родились. Мы видим, что количество детей в общеобразовательных учреждениях области с каждым годом растет. В этом году - на 11 тысяч. Это позволяет нам, имея такой план, четко понимать, сколько, каких и где общеобразовательных школ нам нужно, какое необходимо оборудование, и, самое главное, какое количество педагогов, по каким предметам нам нужно подготовить.В этом смысле наш Тюменский государственный университет, который базово готовит педагогов, получает задания, а мы берем на себя обязательство всех выпускников трудоустроить. Помимо этого, Тюменская область является привлекательным рынком труда, и мы эти вакансии замещаем в том числе специалистами, которые приезжают из других регионов Российской Федерации. Поэтому плановая работа понятна и синхронизировано с потребностями региона в необходимом количестве и качестве педагогических работников. Все спланировано, и мы стараемся, чтобы наши планы были реализованы.- Как будет развиваться туризм? Очень популярен Тобольск, горячие источники…- Мы действительно делаем ставку на развитие геотермальных источников, потому что под Тюменской областью – огромное море горячей, термальной воды. И уже сегодня работают больше двадцати источников на базе санаториев самого разного уровня, самой разной ценовой категории. Они привлекают не только местных жителей. К нам активно начинают приезжать туристы не только из близлежащих регионов, но и из центральной части России. Мы проводим и будем проводить большую информационную компанию по поводу продвижения этого продукта в первую очередь в Москве, в Центральном регионе, в Санкт-Петербурге, как платежеспособном большом рынке людей, которым нужно отдыхать.Мы видим в последние два года большой тренд в развитии внутреннего туризма. Россияне начинают изучать свою страну и путешествовать. Этому способствуют в том числе и многие программные продукты, которые реализует Ростуризм (и мы активно в этом участвуем). И в этом смысле активно продвигаем наш второй бренд – это город Тобольск. Это древняя столица Сибири, город с большим историческим наследием. И очень красивый, современный, в том числе и промышленный город. Для развития его потенциала в прошлом году был открыт аэропорт, построенный компанией Сибур". Мы реализуем программу развития города. Одна программа была закончена в 2020 году, сейчас принята новая программа, в ходе которой мы создаем новое общественное пространство, ремонтируем памятники истории и культуры. Развиваем необходимую инфраструктуру для размещения гостей, для проведения в Тобольске больших, самых разных событийных мероприятий.Сегодня, конечно, туристы очень требовательны. Они бывали в разных странах, и сегодня для нас задача – строительство новых, современных гостиниц, хорошее представление о сибирской кухне и строительство новых геотермальных курортных комплексов. Уверен, что это будет нашей фишкой. В этом смысле мы с небольшим количеством регионов конкурируем по геотермальной воде. Сибирь становится все ближе и все теплее.- Как регион пережил пандемию и как она отразилась на развитии?- Пока, по количеству заболевших в нашем регионе мы не наблюдаем снижения, но это ожидаемо. Но мы не имеем и всплеска заболевания. Очень важно отметить, что даже при текущем уровне заболеваемости – он достаточно высокий, если сравнивать с предыдущими волнами - болезнь проходит достаточно легко. И если мы посмотрим количество занятых коек в госпиталях, то в предыдущие годы рост заболеваемости у нас был более двух тысяч коек в госпиталях, то сегодня - меньше ста. В основном заболевания лечатся амбулаторно, протекают легко. Но тем не менее сегодня мы имеем весь необходимый запас лекарств для разных форм течения. Имеем большой опыт и технологии лечения. Наша система здравоохранения работает в плановом режиме. И научилась работать даже в таких условиях, при росте заболеваемости, который мы сейчас имеем.

https://ria.ru/20220913/kontrakty-1816381086.html

https://ria.ru/20220921/keshbek-1818357235.html

https://ria.ru/20220913/dokhody-1816383862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/turizm-1816137897.html

тобольск

тюмень

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, александр моор, тобольск, тюмень, тюменский государственный университет, федеральное агентство по туризму (ростуризм), концерн пво "алмаз-антей", промышленно-энергетический форум tnf 2022