https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818984730.html

Призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями "А", "Б" и "В"

Призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями "А", "Б" и "В" - РИА Новости, 23.09.2022

Призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями "А", "Б" и "В"

Призыву в период проводимой в России частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности "А", "Б" и "В", сообщается на портале Объясняем.рф. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:30

2022-09-23T16:30

2022-09-23T16:30

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Призыву в период проводимой в России частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности "А", "Б" и "В", сообщается на портале Объясняем.рф.По данным ресурса, существует пять категорий годности к военной службе по состоянию здоровья: А — годен к военной службе; Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями; В — ограниченно годен к военной службе; Г — временно не годен к военной службе; Д — не годен к военной службе. Эта буква обычно указывается на 11-й странице военного билета."В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями "А", "Б", "В", - отмечается в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество