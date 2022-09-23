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Призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями "А", "Б" и "В" - РИА Новости, 23.09.2022
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Призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями "А", "Б" и "В"
Призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями "А", "Б" и "В" - РИА Новости, 23.09.2022
Призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями "А", "Б" и "В"
Призыву в период проводимой в России частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности "А", "Б" и "В", сообщается на портале Объясняем.рф. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:30
2022-09-23T16:30
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Призыву в период проводимой в России частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности "А", "Б" и "В", сообщается на портале Объясняем.рф.По данным ресурса, существует пять категорий годности к военной службе по состоянию здоровья: А — годен к военной службе; Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями; В — ограниченно годен к военной службе; Г — временно не годен к военной службе; Д — не годен к военной службе. Эта буква обычно указывается на 11-й странице военного билета."В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями "А", "Б", "В", - отмечается в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество
16:30 23.09.2022
 
Призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями "А", "Б" и "В"

"Объясняем.рф": призыву в период мобилизации подлежат люди с категориями "А", "Б" и "В"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНашивки на военную форму
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Призыву в период проводимой в России частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности "А", "Б" и "В", сообщается на портале Объясняем.рф.
По данным ресурса, существует пять категорий годности к военной службе по состоянию здоровья: А — годен к военной службе; Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями; В — ограниченно годен к военной службе; Г — временно не годен к военной службе; Д — не годен к военной службе. Эта буква обычно указывается на 11-й странице военного билета.
"В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями "А", "Б", "В", - отмечается в сообщении.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Сергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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