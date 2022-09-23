https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818915061.html

Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации

Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации

Эмоциональную реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в первые часы после ее объявления, поскольку был недостаток необходимой информации, заявил... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:15

2022-09-23T13:15

2022-09-23T13:43

специальная военная операция на украине

общество

россия

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эмоциональную реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в первые часы после ее объявления, поскольку был недостаток необходимой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации. — Прим. ред.), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо", — сказал чиновник.Тем не менее сейчас, как отметил Песков, такого дефицита уже не наблюдается, граждане имеют все возможности получить ответы на интересующие вопросы.Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента)