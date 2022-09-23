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Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации
Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации
Эмоциональную реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в первые часы после ее объявления, поскольку был недостаток необходимой информации, заявил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:15
2022-09-23T13:43
специальная военная операция на украине
общество
россия
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эмоциональную реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в первые часы после ее объявления, поскольку был недостаток необходимой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации. — Прим. ред.), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо", — сказал чиновник.Тем не менее сейчас, как отметил Песков, такого дефицита уже не наблюдается, граждане имеют все возможности получить ответы на интересующие вопросы.Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
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общество, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
13:15 23.09.2022 (обновлено: 13:43 23.09.2022)
 
Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации

Песков: истерическую реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в день объявления

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эмоциональную реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в первые часы после ее объявления, поскольку был недостаток необходимой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации. — Прим. ред.), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо", — сказал чиновник.
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Тем не менее сейчас, как отметил Песков, такого дефицита уже не наблюдается, граждане имеют все возможности получить ответы на интересующие вопросы.
"Уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решением кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы. Граждане обращаются, СМИ публикуют ответы Министерства обороны", — подчеркнул он.
Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииДмитрий ПесковДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
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