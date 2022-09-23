https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818915061.html
Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации
Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации
Эмоциональную реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в первые часы после ее объявления, поскольку был недостаток необходимой информации, заявил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:15
2022-09-23T13:15
2022-09-23T13:43
специальная военная операция на украине
общество
россия
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818890402_260:0:3018:1551_1920x0_80_0_0_20e4eb1716b2f0fb3303b2099840fec4.jpg
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эмоциональную реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в первые часы после ее объявления, поскольку был недостаток необходимой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации. — Прим. ред.), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо", — сказал чиновник.Тем не менее сейчас, как отметил Песков, такого дефицита уже не наблюдается, граждане имеют все возможности получить ответы на интересующие вопросы.Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1818890402_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_32e10fd61a46ce09213655f5e65f37f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)
13:15 23.09.2022 (обновлено: 13:43 23.09.2022)
Песков прокомментировал реакцию на сообщение о частичной мобилизации
Песков: истерическую реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в день объявления
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Эмоциональную реакцию на частичную мобилизацию можно было понять в первые часы после ее объявления, поскольку был недостаток необходимой информации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации. — Прим. ред.), даже в первый день. Потому что, действительно, был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо", — сказал чиновник.
Тем не менее сейчас, как отметил Песков, такого дефицита уже не наблюдается, граждане имеют все возможности получить ответы на интересующие вопросы.
"Уже со вчерашнего дня все-таки в соответствии с решением кабинета министров были уже активированы все информационные линии справочные. Министерство обороны регулярно отвечает на все вопросы. Граждане обращаются, СМИ публикуют ответы Министерства обороны", — подчеркнул он.
Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации президент считает необходимым поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу
добавил, что такое решение необходимо для контроля над линией боевого соприкосновения, длина которой превышает тысячу километров, и освобожденных территорий. В вооруженные силы планируется призвать чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса страны. Это не коснется студентов вузов, кроме того, служащие сейчас призывники не подлежат мобилизации и отправке в зону специальной военной операции.