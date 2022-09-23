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Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации
Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сына призвали в армию в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:32
2022-09-23T16:19
специальная военная операция на украине
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сына призвали в армию в рамках частичной мобилизации.Он подчеркнул, что гордится сыном, который сказал, что не может остаться в стороне от происходящих событий и должен отдать долг Родине, хотя уже отслужил в армии.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
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общество, республика крым, сергей аксенов (политик), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Частичная мобилизация в России
12:32 23.09.2022 (обновлено: 16:19 23.09.2022)
 
Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации

Глава Крыма Аксенов заявил, что его сына призвали в армию в рамках частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сына призвали в армию в рамках частичной мобилизации.

"Закон един для всех. Сегодня мой сын был призван и уже выехал в подразделение на территории части", — сказал Аксенов журналистам.

Он подчеркнул, что гордится сыном, который сказал, что не может остаться в стороне от происходящих событий и должен отдать долг Родине, хотя уже отслужил в армии.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Частичная мобилизация в России
 
 
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