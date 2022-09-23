https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902089.html
Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации
Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022
Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сына призвали в армию в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:32
2022-09-23T12:32
2022-09-23T16:19
специальная военная операция на украине
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сына призвали в армию в рамках частичной мобилизации.Он подчеркнул, что гордится сыном, который сказал, что не может остаться в стороне от происходящих событий и должен отдать долг Родине, хотя уже отслужил в армии.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, сергей аксенов (политик), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Частичная мобилизация в России
12:32 23.09.2022 (обновлено: 16:19 23.09.2022)
Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации
Глава Крыма Аксенов заявил, что его сына призвали в армию в рамках частичной мобилизации