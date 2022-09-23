https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818902089.html

Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации

Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации - РИА Новости, 23.09.2022

Сына главы Крыма призвали в рамках частичной мобилизации

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сына призвали в армию в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:32

2022-09-23T12:32

2022-09-23T16:19

специальная военная операция на украине

общество

республика крым

сергей аксенов (политик)

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сына призвали в армию в рамках частичной мобилизации.Он подчеркнул, что гордится сыном, который сказал, что не может остаться в стороне от происходящих событий и должен отдать долг Родине, хотя уже отслужил в армии.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью одна тысяча километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет опыт и военно-учетную специальность.

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, республика крым, сергей аксенов (политик), частичная мобилизация в россии