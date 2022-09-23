https://ria.ru/20220923/miting-1819021568.html

В Нальчике прошел митинг в поддержку референдумов в Донбассе

В Нальчике прошел митинг в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022

В Нальчике прошел митинг в поддержку референдумов в Донбассе

Митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей прошел в пятницу на... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T17:45

2022-09-23T17:45

2022-09-23T17:45

общество

нальчик

херсонская область

общероссийский народный фронт

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

запорожская область

донбасс

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НАЛЬЧИК, 23 сен – РИА Новости. Митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей прошел в пятницу на территории Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости.В митинге приняли участие представители общественных организаций Кабардино-Балкарии, Общероссийского народного фронта, педагоги, студенты и учащиеся."Сегодня мы очень внимательно ждем результатов референдума в Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР. Думаю, его результаты ожидаемы, и возвращение жителей этих территорий на историческую родину принесет им мир, благополучие и свободу", - сказала член общественной палаты КБР Нина Байчекуева.Жительница Херсонской области Ольга Голыга поблагодарила жителей Кабардино-Балкарии и власти региона за поддержку, внимание, "протянутую в столь непростой час руку помощи"."Вы дарите нам надежду на лучшее, ваша поддержка согревает нам души. Мы горячо поддерживаем наших земляков, чтобы они сделали правильный выбор. Мы голосуем за Россию, за свободу, за мир, за процветание, за счастливое будущее", - отметила она.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Участок для голосования на референдумах организован в Нальчике, в помещении, расположенном в здании Федерации профсоюзов КБР. Голосование в нем пройдет 27 сентября.

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818983162.html

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, нальчик, херсонская область , общероссийский народный фронт, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, запорожская область, донбасс