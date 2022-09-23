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В Нальчике прошел митинг в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
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В Нальчике прошел митинг в поддержку референдумов в Донбассе
В Нальчике прошел митинг в поддержку референдумов в Донбассе - РИА Новости, 23.09.2022
В Нальчике прошел митинг в поддержку референдумов в Донбассе
Митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей прошел в пятницу на... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T17:45
2022-09-23T17:45
общество
нальчик
херсонская область
общероссийский народный фронт
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
запорожская область
донбасс
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НАЛЬЧИК, 23 сен – РИА Новости. Митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей прошел в пятницу на территории Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости.В митинге приняли участие представители общественных организаций Кабардино-Балкарии, Общероссийского народного фронта, педагоги, студенты и учащиеся."Сегодня мы очень внимательно ждем результатов референдума в Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР. Думаю, его результаты ожидаемы, и возвращение жителей этих территорий на историческую родину принесет им мир, благополучие и свободу", - сказала член общественной палаты КБР Нина Байчекуева.Жительница Херсонской области Ольга Голыга поблагодарила жителей Кабардино-Балкарии и власти региона за поддержку, внимание, "протянутую в столь непростой час руку помощи"."Вы дарите нам надежду на лучшее, ваша поддержка согревает нам души. Мы горячо поддерживаем наших земляков, чтобы они сделали правильный выбор. Мы голосуем за Россию, за свободу, за мир, за процветание, за счастливое будущее", - отметила она.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Участок для голосования на референдумах организован в Нальчике, в помещении, расположенном в здании Федерации профсоюзов КБР. Голосование в нем пройдет 27 сентября.
https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818983162.html
https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html
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общество, нальчик, херсонская область , общероссийский народный фронт, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, запорожская область, донбасс
Общество, Нальчик, Херсонская область , Общероссийский народный фронт, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Запорожская область, Донбасс
17:45 23.09.2022
 
В Нальчике прошел митинг в поддержку референдумов в Донбассе

Митинг в поддержку референдумов на освобожденных территориях прошел в Нальчике

© Фото : Единая РоссияМитинг в поддержку референдумов в Донбассе в Нальчике
Митинг в поддержку референдумов в Донбассе в Нальчике - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© Фото : Единая Россия
Митинг в поддержку референдумов в Донбассе в Нальчике
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 сен – РИА Новости. Митинг в поддержку референдумов о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей прошел в пятницу на территории Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета в Нальчике, передает корреспондент РИА Новости.
В митинге приняли участие представители общественных организаций Кабардино-Балкарии, Общероссийского народного фронта, педагоги, студенты и учащиеся.
Митинг в Грозном в поддержку референдумов на освобожденных территориях
16:28
В Грозном более 50 тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдумов
"Сегодня мы очень внимательно ждем результатов референдума в Запорожской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР. Думаю, его результаты ожидаемы, и возвращение жителей этих территорий на историческую родину принесет им мир, благополучие и свободу", - сказала член общественной палаты КБР Нина Байчекуева.
Жительница Херсонской области Ольга Голыга поблагодарила жителей Кабардино-Балкарии и власти региона за поддержку, внимание, "протянутую в столь непростой час руку помощи".
"Вы дарите нам надежду на лучшее, ваша поддержка согревает нам души. Мы горячо поддерживаем наших земляков, чтобы они сделали правильный выбор. Мы голосуем за Россию, за свободу, за мир, за процветание, за счастливое будущее", - отметила она.
"Люди очень хотят отдать свой голос". Референдумы о присоединении к России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют в Луганске на референдуме по вхождению ЛНР в состав России
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

Урна с бюллетенями на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

Женщина на выездном голосовании в салоне автобуса в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

Женщина голосует на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

Мужчина голосует на референдуме о присоединении Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

Люди голосуют на референдуме о присоединении Запорожской области к России на избирательном участке на Мелитопольском предприятии
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

Женщина голосует на избирательном участке в Доме культуры железнодорожников в Москве, где проводится голосование на референдумах о вхождении в состав России ЛНР и ДНР
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

Члены участковой избирательной комиссии проводят надомное голосование в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

Женщина голосует надомно в Донецке на референдуме о вступлении Донецкой народной республики в состав РФ
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

Референдумы о вхождении в состав России продлятся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пять дней, с 23 по 27 сентября. До понедельника голосование проходит на придомовых территориях, а во вторник для всех желающих отдать свой голос откроются избирательные участки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Многие жители Мелитополя стремятся проголосовать в первый же день. "Сегодня мы еще начать не успели, а уже было много желающих людей отдать свой голос. Мы им объясняли, что голосование будет на участках 27 числа, а до этого — на дому. Люди очень хотят отдать свой голос", — рассказали в городской избирательной комиссии.

© РИА Новости
3 из 14

В ЛНР развернули оперативные штабы для обеспечения безопасности голосования. Подразделения народной милиции привели в повышенную боеготовность.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
4 из 14

Референдум в ЛНР для Украины как кость в горле, поэтому в республике ожидают, что Киев попытается сорвать его, и принимают меры по охране избирательных участков, сообщил глава местной Общественной палаты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
5 из 14

Для вынужденных переселенцев заработали участки в российских регионах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Участки в Москве открылись в пятницу утром в спокойной обстановке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Посол Донецкой Народной Республики в России Ольга Макеева проголосовала в посольстве ДНР в Москве.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Выездное голосование в салоне автобуса в Луганске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

В российской Общественной палате начал работу ситуационный центр по наблюдению за референдумами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Референдумы организованы на максимально высоком уровне — так, что "не к чему придраться", отмечают наблюдатели.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Никаких эксцессов в первый день референдума не зафиксировали.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Участковые комиссии работают в штатном режиме, объезжают придомовые территории.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

Итоги референдума станут известны в течение пяти дней после завершения голосования.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Участок для голосования на референдумах организован в Нальчике, в помещении, расположенном в здании Федерации профсоюзов КБР. Голосование в нем пройдет 27 сентября.
Плакат С Россией навсегда в рамках подготовки к референдуму о присоединении к России ЛНР на улице Луганска - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
01:18
Характеристики регионов, в которых пройдут референдумы по вхождению в РФ
 
ОбществоНальчикХерсонская областьОбщероссийский народный фронтРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в ДонбассеЗапорожская областьДонбасс
 
 
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