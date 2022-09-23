https://ria.ru/20220923/miting-1818997657.html

В Омске более 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдумов

В Омске более 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдумов - РИА Новости, 23.09.2022

В Омске более 15 тысяч человек вышли на митинг в поддержку референдумов

Более 15 тысяч человек в Омске стали участниками митинга в поддержку референдума на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:55

2022-09-23T16:55

2022-09-23T17:19

общество

омск

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ОМСК, 23 сен – РИА Новости. Более 15 тысяч человек в Омске стали участниками митинга в поддержку референдума на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сообщает правительство Омской области.Патриотический фестиваль состоялся в пятницу на территории исторического комплекса "Омская крепость". Мероприятие было организовано в поддержку референдума о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и указа президента РФ о частичной мобилизации."Сегодня историческое событие для Донбасса. Историческое событие для России, для всего русского мира. Сегодня на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начался референдум о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. Люди, которые там жили и живут, всегда были и считали себя русскими, всегда хотели жить с Россией", - заявил губернатор Омской области Александр Бурков.Он напомнил, что Омская область взяла шефство над городом Стаханов Луганской Народной Республики."Мужчины Стаханова встали под ружье и ушли защищать свою землю, а дети и женщины ютятся в холодных подвалах. Мы делаем все возможное, чтобы помочь отремонтировать детские сады, больницы, жилые дома, чтобы восстановить мирную жизнь. Жители Стаханова сегодня также идут голосовать на референдум. Референдум – это законный выбор своего будущего, будущего своих детей и внуков", - отметил Бурков.Слова поддержки жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, где сегодня стартовали референдумы, высказал Герой Советского Союза, ветеран боевых действий в Афганистане Николай Кравченко, председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко и другие известные омичи.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220923/regiony-1818713321.html

https://ria.ru/20220923/golosovanie-1818983162.html

https://ria.ru/20220923/miting-1818979877.html

омск

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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