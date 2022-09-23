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Митинг "Своих не бросаем" в поддержку Донбасса проходит в Москве

Митинг "Своих не бросаем" в поддержку Донбасса проходит в Москве - РИА Новости, 23.09.2022

Митинг "Своих не бросаем" в поддержку Донбасса проходит в Москве

Митинг на "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходит в Москве на Манежной площади, передаёт... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:20

2022-09-23T16:20

2022-09-23T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

россия

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

москва

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Митинг на "Своих не бросаем" в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проходит в Москве на Манежной площади, передаёт корреспондент РИА Новости. На акцию пришли много людей с флагами России. Также всех пришедших внимательно досматривают.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

россия

москва

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, москва, донецкая народная республика, луганская народная республика