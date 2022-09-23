https://ria.ru/20220923/mir-1819078869.html
В Турции обсудили альтернативы карте "Мир"
В Турции обсудили альтернативы карте "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022
В Турции обсудили альтернативы карте "Мир"
Главы Минфина, Центробанка Турции и госбанков обсудили под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана альтернативы российской карте "Мир", сообщил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:30
2022-09-23T21:30
2022-09-23T21:32
экономика
технологии
турция
сша
великобритания
реджеп тайип эрдоган
санкции в отношении россии
платежная система "мир"
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Главы Минфина, Центробанка Турции и госбанков обсудили под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана альтернативы российской карте "Мир", сообщил телеканал NTV.Эрдоган ранее заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир"."На заседании, где обсуждались альтернативы карте "Мир" под председательством Эрдогана участвовали министр финансов, глава Центробанка и главы государственных банков", - передал телеканал.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
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экономика, технологии, турция, сша, великобритания, реджеп тайип эрдоган, санкции в отношении россии, платежная система "мир", карта "мир"
Экономика, Технологии, Турция, США, Великобритания, Реджеп Тайип Эрдоган, Санкции в отношении России, Платежная система "Мир", Карта "Мир"
21:30 23.09.2022 (обновлено: 21:32 23.09.2022)
В Турции обсудили альтернативы карте "Мир"
Минфин, Центробанк и госбанки Турции обсудили с Эрдоганом альтернативы карте "Мир"