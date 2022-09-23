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Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220923/mir-1818935363.html
Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир"
Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022
Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир"
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир", рассматривает варианты, имеющиеся на руках. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:17
2022-09-23T14:51
турция
в мире
платежная система "мир"
реджеп тайип эрдоган
туризм
новости - туризм
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир", рассматривает варианты, имеющиеся на руках.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир"."Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", - сказал Эрдоган журналистам.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
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турция, в мире, платежная система "мир", реджеп тайип эрдоган, новости - туризм
Турция, В мире, Платежная система "Мир", Реджеп Тайип Эрдоган, Туризм, Новости - Туризм
14:17 23.09.2022 (обновлено: 14:51 23.09.2022)
 
Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир"

Эрдоган заявил, что Турция рассматривает альтернативы карте "Мир" и рассматривает варианты

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПлатежная система "Мир"
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Платежная система "Мир". Архивное фото
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир", рассматривает варианты, имеющиеся на руках.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир".
"Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", - сказал Эрдоган журналистам.
Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
07:19
СМИ: США пригрозили турецким банкам санкциями за прием карт "Мир"
 
ТуризмТурцияВ миреПлатежная система "Мир"Реджеп Тайип ЭрдоганНовости - Туризм
 
 
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