https://ria.ru/20220923/mir-1818935363.html

Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир"

Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир" - РИА Новости, 23.09.2022

Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир", рассматривает варианты, имеющиеся на руках. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T14:17

2022-09-23T14:17

2022-09-23T14:51

турция

в мире

платежная система "мир"

реджеп тайип эрдоган

туризм

новости - туризм

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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция ищет альтернативы карте "Мир", рассматривает варианты, имеющиеся на руках.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в пятницу может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. В пятницу утром газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир"."Мы сосредоточимся не только на событиях с картой, но и на альтернативах. Мы продолжим работу над тем, что мы можем сделать, какие шаги предпринять, какие варианты у нас на руках", - сказал Эрдоган журналистам.Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

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