https://ria.ru/20220923/mintsifry-1819085838.html

Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка

Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка - РИА Новости, 23.09.2022

Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T22:20

2022-09-23T22:20

2022-09-23T23:40

общество

россия

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации, сообщило ведомство в Telegram-канале."Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября", — говорится в заявлении.Кроме того, совместно с Минобороны министерство прорабатывает форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки, она будет доступна на следующей неделе на портале "Госуслуг".Ранее в пятницу российское оборонное ведомство заявило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.

https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html

https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html

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общество, россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин