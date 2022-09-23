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Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка - РИА Новости, 23.09.2022
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Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка
Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка - РИА Новости, 23.09.2022
Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T22:20
2022-09-23T23:40
общество
россия
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации, сообщило ведомство в Telegram-канале."Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября", — говорится в заявлении.Кроме того, совместно с Минобороны министерство прорабатывает форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки, она будет доступна на следующей неделе на портале "Госуслуг".Ранее в пятницу российское оборонное ведомство заявило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.
https://ria.ru/20220923/povestka-1818980226.html
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818549823.html
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общество, россия, частичная мобилизация в россии, сергей шойгу, владимир путин
Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Владимир Путин
22:20 23.09.2022 (обновлено: 23:40 23.09.2022)
 
Минцифры подготовит список специальностей, которым положена отсрочка

Минцифры подготовит список специальностей, которым дадут отсрочку от частичной мобилизации

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкОформление военных билетов
Оформление военных билетов - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 26 сентября подготовит рекомендуемый список специальностей по отраслевым направлениям для отсрочки от частичной мобилизации, сообщило ведомство в Telegram-канале.
"Минцифры готовит рекомендуемый перечень специальностей по каждому отраслевому направлению. Список будет опубликован не позднее 26 сентября", — говорится в заявлении.
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Кроме того, совместно с Минобороны министерство прорабатывает форму подачи списков сотрудников, подходящих под критерии отсрочки, она будет доступна на следующей неделе на портале "Госуслуг".
Ранее в пятницу российское оборонное ведомство заявило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны принято решение не призывать на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. Речь идет о специалистах IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
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Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЧастичная мобилизация в РоссииСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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