https://ria.ru/20220923/melitopol-1818955321.html

Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя

Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя - РИА Новости, 23.09.2022

Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя утром в пятницу, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T15:15

2022-09-23T15:15

2022-09-23T15:44

специальная военная операция на украине

мелитополь

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя утром в пятницу, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Сегодня в семь утра, перед открытием участков, когда люди выходили на работу, был сброшен с беспилотника какой-то взрывоопасный предмет, пока что у меня нет информации, но грохнуло так, что в городе услышали. Рядом с администрацией повреждены были машины в основном, люди не пострадали. Это была, видимо, устрашающая акция", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Подобные провокации, сообщил он, фиксируются и в других городах региона.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html

https://ria.ru/20220923/diversanty-1818929462.html

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Кирилл Волков

мелитополь, в мире, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр, референдумы на освобожденных территориях