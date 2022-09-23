Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/melitopol-1818955321.html
Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя
Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя - РИА Новости, 23.09.2022
Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя утром в пятницу, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T15:15
2022-09-23T15:44
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
евгений балицкий
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e186031a36b5b7bc19d70c932e34bc88.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя утром в пятницу, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий."Сегодня в семь утра, перед открытием участков, когда люди выходили на работу, был сброшен с беспилотника какой-то взрывоопасный предмет, пока что у меня нет информации, но грохнуло так, что в городе услышали. Рядом с администрацией повреждены были машины в основном, люди не пострадали. Это была, видимо, устрашающая акция", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Подобные провокации, сообщил он, фиксируются и в других городах региона.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220922/pokushenie-1818749188.html
https://ria.ru/20220923/diversanty-1818929462.html
мелитополь
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803776105_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_703e3748daf0ada1819a732c3ccbe04b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, в мире, евгений балицкий, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдумы на освобожденных территориях
15:15 23.09.2022 (обновлено: 15:44 23.09.2022)
 
Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя

Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя, пострадавших нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя утром в пятницу, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Сегодня в семь утра, перед открытием участков, когда люди выходили на работу, был сброшен с беспилотника какой-то взрывоопасный предмет, пока что у меня нет информации, но грохнуло так, что в городе услышали. Рядом с администрацией повреждены были машины в основном, люди не пострадали. Это была, видимо, устрашающая акция", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Подобные провокации, сообщил он, фиксируются и в других городах региона.
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
Вчера, 17:28Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области предотвратили покушение на Балицкого
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Сотрудник Росгвардии в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
13:59Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области обнаружили группу украинских диверсантов
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольВ миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНРРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала