15:15 23.09.2022 (обновлено: 15:44 23.09.2022)
Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя
Беспилотник сбросил взрывное устройство к администрации Мелитополя, пострадавших нет
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя утром в пятницу, пострадавших нет, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Сегодня в семь утра, перед открытием участков, когда люди выходили на работу, был сброшен с беспилотника какой-то взрывоопасный предмет, пока что у меня нет информации, но грохнуло так, что в городе услышали. Рядом с администрацией повреждены были машины в основном, люди не пострадали. Это была, видимо, устрашающая акция", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24". Подобные провокации, сообщил он, фиксируются и в других городах региона.
Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.