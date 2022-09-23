https://ria.ru/20220923/medvedchuk-1818934055.html
Эрдоган заявил, что освобожденный из плена Медведчук отправился в Россию
Эрдоган заявил, что освобожденный из плена Медведчук отправился в Россию - РИА Новости, 23.09.2022
Эрдоган заявил, что освобожденный из плена Медведчук отправился в Россию
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из украинского плена Виктор Медведчук отправлен в РФ. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T14:13
2022-09-23T14:13
2022-09-23T15:29
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виктор медведчук
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АНКАРА, 23 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что освобожденный из украинского плена Виктор Медведчук отправлен в РФ."Мы отправили его в РФ. Мы решительно продолжаем процесс", - сказал Эрдоган журналистам в пятницу.На реплику журналистов "Медведчук" он утвердительно качнул головой.В свою очередь собеседник РИА Новости в администрации Эрдогана также подтвердил, что речь идет именно о Викторе Медведчуке."Да", - сказал собеседник агентства на соответствующий вопрос, добавив, что процесс проходит под контролем Анкары и отправка военнопленных продолжится.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек. Он также отметил, что 56-й обменянный - это оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
https://ria.ru/20220923/medvedchuk-1818912354.html
https://ria.ru/20220923/plennye-1818912014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, виктор медведчук, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, москва
В мире, Россия, Турция, Виктор Медведчук, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Москва
14:13 23.09.2022 (обновлено: 15:29 23.09.2022)
Эрдоган заявил, что освобожденный из плена Медведчук отправился в Россию
Эрдоган заявил, что освобожденный из плена Медведчук отправился из Турции в Россию