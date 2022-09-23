Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил о запуске Starlink в Иране после послаблений санкций США - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220923/mask-1819083332.html
Маск заявил о запуске Starlink в Иране после послаблений санкций США
Маск заявил о запуске Starlink в Иране после послаблений санкций США - РИА Новости, 23.09.2022
Маск заявил о запуске Starlink в Иране после послаблений санкций США
Американский предприниматель Илон Маск заявил о "запуске Starlink" после решения минфина США разрешить поставки коммуникационных услуг в Иран. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T21:57
2022-09-23T21:59
в мире
технологии
илон маск
энтони блинкен
сша
иран
министерство финансов сша
spacex
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_05b5bb978fd34914049f8183d2be8ed6.jpg
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о "запуске Starlink" после решения минфина США разрешить поставки коммуникационных услуг в Иран."Запускаем Starlink", - написал Маск в пятницу на своей странице в Twitter в ответ на сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена.Ранее Блинкен написал, что лицензия минфина США увеличит доступ иранского населения к интернету, а также будет способствовать "борьбе с цензурой иранского правительства".В свою очередь, представитель минфина США на брифинге для журналистов сообщил, что Маску потребуется получить дополнительные разрешения у властей США на работу его сервиса Starlink, чтобы обеспечить иранцев спутниковым интернетом, несмотря на последние изменения антииранских санкций.В пятницу минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета на фоне просьбы Маска.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. В воскресенье компания Маска SpaceX запустила на орбиту 54 спутника Starlink, и теперь у компании свыше 2,3 тысячи таких аппаратов с более чем полумиллионом активных подписчиков. Первоначально планировалось запустить 12 тысяч спутников Starlink, но компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
https://ria.ru/20220923/blinken-1819071001.html
https://ria.ru/20220923/ssha-1819048902.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768420123_0:0:2615:1961_1920x0_80_0_0_41ca73cb579f2e1c877e0490caa73049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, илон маск, энтони блинкен, сша, иран, министерство финансов сша, spacex
В мире, Технологии, Илон Маск, Энтони Блинкен, США, Иран, Министерство финансов США, SpaceX
21:57 23.09.2022 (обновлено: 21:59 23.09.2022)
 
Маск заявил о запуске Starlink в Иране после послаблений санкций США

Маск заявил о запуске Starlink после решения США по поставкам интернет-услуг в Иран

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о "запуске Starlink" после решения минфина США разрешить поставки коммуникационных услуг в Иран.
"Запускаем Starlink", - написал Маск в пятницу на своей странице в Twitter в ответ на сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 20:53
Блинкен предупредил Китай о последствиях поддержки России
Ранее Блинкен написал, что лицензия минфина США увеличит доступ иранского населения к интернету, а также будет способствовать "борьбе с цензурой иранского правительства".
В свою очередь, представитель минфина США на брифинге для журналистов сообщил, что Маску потребуется получить дополнительные разрешения у властей США на работу его сервиса Starlink, чтобы обеспечить иранцев спутниковым интернетом, несмотря на последние изменения антииранских санкций.
В пятницу минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета на фоне просьбы Маска.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. В воскресенье компания Маска SpaceX запустила на орбиту 54 спутника Starlink, и теперь у компании свыше 2,3 тысячи таких аппаратов с более чем полумиллионом активных подписчиков. Первоначально планировалось запустить 12 тысяч спутников Starlink, но компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 19:05
В Китае назвали двух ненадежных союзников США
 
В миреТехнологииИлон МаскЭнтони БлинкенСШАИранМинистерство финансов СШАSpaceX
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала