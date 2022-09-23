21:57 23.09.2022 (обновлено: 21:59 23.09.2022)
Маск заявил о запуске Starlink в Иране после послаблений санкций США
Маск заявил о запуске Starlink после решения США по поставкам интернет-услуг в Иран
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о "запуске Starlink" после решения минфина США разрешить поставки коммуникационных услуг в Иран.
"Запускаем Starlink", - написал Маск в пятницу на своей странице в Twitter в ответ на сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена.
Ранее Блинкен написал, что лицензия минфина США увеличит доступ иранского населения к интернету, а также будет способствовать "борьбе с цензурой иранского правительства".
В свою очередь, представитель минфина США на брифинге для журналистов сообщил, что Маску потребуется получить дополнительные разрешения у властей США на работу его сервиса Starlink, чтобы обеспечить иранцев спутниковым интернетом, несмотря на последние изменения антииранских санкций.
В пятницу минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета на фоне просьбы Маска.
Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. В воскресенье компания Маска SpaceX запустила на орбиту 54 спутника Starlink, и теперь у компании свыше 2,3 тысячи таких аппаратов с более чем полумиллионом активных подписчиков. Первоначально планировалось запустить 12 тысяч спутников Starlink, но компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.
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