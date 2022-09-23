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Маск заявил о запуске Starlink в Иране после послаблений санкций США

Маск заявил о запуске Starlink в Иране после послаблений санкций США - РИА Новости, 23.09.2022

Маск заявил о запуске Starlink в Иране после послаблений санкций США

Американский предприниматель Илон Маск заявил о "запуске Starlink" после решения минфина США разрешить поставки коммуникационных услуг в Иран. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T21:57

2022-09-23T21:57

2022-09-23T21:59

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ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил о "запуске Starlink" после решения минфина США разрешить поставки коммуникационных услуг в Иран."Запускаем Starlink", - написал Маск в пятницу на своей странице в Twitter в ответ на сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена.Ранее Блинкен написал, что лицензия минфина США увеличит доступ иранского населения к интернету, а также будет способствовать "борьбе с цензурой иранского правительства".В свою очередь, представитель минфина США на брифинге для журналистов сообщил, что Маску потребуется получить дополнительные разрешения у властей США на работу его сервиса Starlink, чтобы обеспечить иранцев спутниковым интернетом, несмотря на последние изменения антииранских санкций.В пятницу минфин США выпустил генлицензию, разрешающую поставки в Иран услуг коммуникационной связи посредством интернета на фоне просьбы Маска.Starlink - это спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет по всему миру. В воскресенье компания Маска SpaceX запустила на орбиту 54 спутника Starlink, и теперь у компании свыше 2,3 тысячи таких аппаратов с более чем полумиллионом активных подписчиков. Первоначально планировалось запустить 12 тысяч спутников Starlink, но компания подала заявку на запуск еще 30 тысяч. Подключение к Starlink не будет доступно для жителей России, Китая, Белоруссии, Ирана, Афганистана и Северной Кореи, следует из карты покрытия, опубликованной на сайте сети.

https://ria.ru/20220923/blinken-1819071001.html

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в мире, технологии, илон маск, энтони блинкен, сша, иран, министерство финансов сша, spacex