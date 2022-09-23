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Александр Масляков будет в КВН - РИА Новости, 23.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220923/kvn-1818922800.html
Александр Масляков будет в КВН
Александр Масляков будет в КВН - РИА Новости, 23.09.2022
Александр Масляков будет в КВН
Александр Масляков появился в видео, посвященном новой игре Высшей лиги КВН. Ролик размещен на сайте Первого канала. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:53
2022-09-23T13:53
шоубиз
александр масляков
квн
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Александр Масляков появился в видео, посвященном новой игре Высшей лиги КВН. Ролик размещен на сайте Первого канала. На кадрах Александр Васильевич показан в первых рядах в зрительном зале. Вероятно, он вошел в состав жюри. Еще в одном из анонсирующих роликов Маслякова можно увидеть за столом. Но по фрагменту неясно, новые ли кадры или они запись, или артиста попросили принять участье в выступлении одной из команд. В феврале Александр Васильевич рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Было решено, что вместо него их проведут Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.
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александр масляков, квн
Шоубиз, Александр Масляков, КВН
13:53 23.09.2022
 
Александр Масляков будет в КВН

Александр Масляков появился в анонсе нового выпуска КВН

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Александр Масляков появился в видео, посвященном новой игре Высшей лиги КВН. Ролик размещен на сайте Первого канала.
На кадрах Александр Васильевич показан в первых рядах в зрительном зале. Вероятно, он вошел в состав жюри.
Еще в одном из анонсирующих роликов Маслякова можно увидеть за столом. Но по фрагменту неясно, новые ли кадры или они запись, или артиста попросили принять участье в выступлении одной из команд.
В феврале Александр Васильевич рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН.
Было решено, что вместо него их проведут Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 20:43Шоубиз
Первый канал рассказал о ведущем фестиваля "Голосящий КиВиН-2022"
 
ШоубизАлександр МасляковКВН
 
 
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