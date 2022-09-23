https://ria.ru/20220923/kvn-1818922800.html

Александр Масляков будет в КВН

Александр Масляков будет в КВН - РИА Новости, 23.09.2022

Александр Масляков будет в КВН

Александр Масляков появился в видео, посвященном новой игре Высшей лиги КВН. Ролик размещен на сайте Первого канала. РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:53

2022-09-23T13:53

2022-09-23T13:53

шоубиз

александр масляков

квн

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Александр Масляков появился в видео, посвященном новой игре Высшей лиги КВН. Ролик размещен на сайте Первого канала. На кадрах Александр Васильевич показан в первых рядах в зрительном зале. Вероятно, он вошел в состав жюри. Еще в одном из анонсирующих роликов Маслякова можно увидеть за столом. Но по фрагменту неясно, новые ли кадры или они запись, или артиста попросили принять участье в выступлении одной из команд. В феврале Александр Васильевич рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Было решено, что вместо него их проведут Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.

https://ria.ru/20220829/kivin-2022-1813014735.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

александр масляков, квн