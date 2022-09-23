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В России появится содружество кремлей - РИА Новости, 23.09.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220923/kreml-1818908397.html
В России появится содружество кремлей
В России появится содружество кремлей - РИА Новости, 23.09.2022
В России появится содружество кремлей
Подписание протокола о намерениях создать содружество "Кремли России" состоялось в Нижнем Новгороде в рамках работы первого Всероссийского форума "Кремли... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:52
2022-09-23T12:52
нижегородская область
глеб никитин
россия
нижний новгород
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Подписание протокола о намерениях создать содружество "Кремли России" состоялось в Нижнем Новгороде в рамках работы первого Всероссийского форума "Кремли России. История. Реставрация. Музеефикация", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.В подписании приняли участие представители Нижегородского, Астраханского и Верхотурского историко-архитектурных музеев-заповедников, музеев-заповедников "Зарайский кремль" и "Казанский кремль", комплекса "Коломенский кремль", Новгородского музея-заповедника, Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Ростовско-Ярославского и Рязанского музеев-заповедников, музея "Смоленская крепость", Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке, Тульского музейного объединения, Тюменского музейно-просветительского объединения, а также музея-заповедника "Александровская слобода"."По поручению министерства культуры России на форуме в Нижнем Новгороде был сделан очень важный шаг - заключено соглашение о сотрудничестве между кремлями России для того, чтобы выстроить механизм совместной работы, который поможет более эффективно решать общие задачи и, объединяясь, трудиться над сохранением, музеефикацией и популяризацией такого уникального наследия, как кремли. В рамках круглого стола наметили и первые важные шаги: создание единой информационной площадки и передвижной выставки, которая расскажет обо всех кремлевских музеях, а также разработка единого "кремлевского маршрута", - приводятся сообщении слова министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой.Подписанный документ предполагает доработку и обсуждение форм сотрудничества. К соглашению могут присоединиться все федеральные, региональные, муниципальные и частные музеи, находящиеся на территориях исторических крепостей или имеющие в них филиалы. В дальнейшем будет создана постоянно действующая организация - Ассоциация "Кремли России". Предполагается, что встречи ее участников будут проходить не реже, чем раз в два года."К 800-летию Нижнего Новгорода была проделана серьезная работа по обновлению Нижегородского кремля. Был сделан акцент на создании комфортных условий для посетителей, в том числе с детьми. Много внимания было уделено восстановлению исторического облика, включая восстановление утраченных объектов. В результате мы видим значительное увеличение числа людей, посещающих кремль – и туристов, и жителей города. Сейчас важно не останавливаться на достигнутом и в координации с коллегами из других регионов двигаться дальше", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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глеб никитин, россия, нижний новгород, нижегородская область, общество
Нижегородская область, Глеб Никитин, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Общество
12:52 23.09.2022
 
В России появится содружество кремлей

В Нижнем Новгороде подписали протокол о намерениях создать содружество "Кремли России"

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Роман Владимиров
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Подписание протокола о намерениях создать содружество "Кремли России" состоялось в Нижнем Новгороде в рамках работы первого Всероссийского форума "Кремли России. История. Реставрация. Музеефикация", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
В подписании приняли участие представители Нижегородского, Астраханского и Верхотурского историко-архитектурных музеев-заповедников, музеев-заповедников "Зарайский кремль" и "Казанский кремль", комплекса "Коломенский кремль", Новгородского музея-заповедника, Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Ростовско-Ярославского и Рязанского музеев-заповедников, музея "Смоленская крепость", Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке, Тульского музейного объединения, Тюменского музейно-просветительского объединения, а также музея-заповедника "Александровская слобода".
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"По поручению министерства культуры России на форуме в Нижнем Новгороде был сделан очень важный шаг - заключено соглашение о сотрудничестве между кремлями России для того, чтобы выстроить механизм совместной работы, который поможет более эффективно решать общие задачи и, объединяясь, трудиться над сохранением, музеефикацией и популяризацией такого уникального наследия, как кремли. В рамках круглого стола наметили и первые важные шаги: создание единой информационной площадки и передвижной выставки, которая расскажет обо всех кремлевских музеях, а также разработка единого "кремлевского маршрута", - приводятся сообщении слова министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой.
Подписанный документ предполагает доработку и обсуждение форм сотрудничества. К соглашению могут присоединиться все федеральные, региональные, муниципальные и частные музеи, находящиеся на территориях исторических крепостей или имеющие в них филиалы. В дальнейшем будет создана постоянно действующая организация - Ассоциация "Кремли России". Предполагается, что встречи ее участников будут проходить не реже, чем раз в два года.
"К 800-летию Нижнего Новгорода была проделана серьезная работа по обновлению Нижегородского кремля. Был сделан акцент на создании комфортных условий для посетителей, в том числе с детьми. Много внимания было уделено восстановлению исторического облика, включая восстановление утраченных объектов. В результате мы видим значительное увеличение числа людей, посещающих кремль – и туристов, и жителей города. Сейчас важно не останавливаться на достигнутом и в координации с коллегами из других регионов двигаться дальше", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
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Нижегородская областьГлеб НикитинРоссияНижний НовгородНижегородская областьОбщество
 
 
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