Рейтинг@Mail.ru
Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса - РИА Новости, 23.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220923/kontsert-1818909470.html
Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса
Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса - РИА Новости, 23.09.2022
Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса
Президента России Владимира Путина не будет на патриотическом концерте на Манежной площади в поддержку Донбасса в пятницу, он будет работать в Кремле, заявил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:56
2022-09-23T13:05
специальная военная операция на украине
москва
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
общероссийский народный фронт
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818385637_0:0:1361:766_1920x0_80_0_0_16e0d974eb07f0cb3bf376ae09ecc701.png
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не будет на патриотическом концерте на Манежной площади в поддержку Донбасса в пятницу, он будет работать в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, президент будет в Кремле работать, у него целая череда встреч, он, к сожалению, не сможет", - сказал Песков журналистам.Общероссийский народный фронт планирует провести патриотический митинг на Манежной площади в Москве в пятницу, 23 сентября.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220921/miting-1818460064.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818385637_118:0:1238:840_1920x0_80_0_0_75cc7638559f2e38c850d98616d98711.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, владимир путин, дмитрий песков, россия, общероссийский народный фронт, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Москва, Общество, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Общероссийский народный фронт, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях
12:56 23.09.2022 (обновлено: 13:05 23.09.2022)
 
Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса

Песков: Путин не придет на концерт в поддержку Донбасса из-за большой занятости в Кремле

© Администрация Президента РоссииВладимир Путин во время обращения
Владимир Путин во время обращения
© Администрация Президента России
Владимир Путин во время обращения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не будет на патриотическом концерте на Манежной площади в поддержку Донбасса в пятницу, он будет работать в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, президент будет в Кремле работать, у него целая череда встреч, он, к сожалению, не сможет", - сказал Песков журналистам.
Общероссийский народный фронт планирует провести патриотический митинг на Манежной площади в Москве в пятницу, 23 сентября.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
Логотип ОНФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 16:12
ОНФ проведет митинг в поддержку решения президента о референдумах
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссияОбщероссийский народный фронтРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала