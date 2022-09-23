https://ria.ru/20220923/kontsert-1818909470.html
Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса
Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса - РИА Новости, 23.09.2022
Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса
Президента России Владимира Путина не будет на патриотическом концерте на Манежной площади в поддержку Донбасса в пятницу, он будет работать в Кремле, заявил... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:56
2022-09-23T12:56
2022-09-23T13:05
специальная военная операция на украине
москва
общество
владимир путин
дмитрий песков
россия
общероссийский народный фронт
референдум в донбассе
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не будет на патриотическом концерте на Манежной площади в поддержку Донбасса в пятницу, он будет работать в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, президент будет в Кремле работать, у него целая череда встреч, он, к сожалению, не сможет", - сказал Песков журналистам.Общероссийский народный фронт планирует провести патриотический митинг на Манежной площади в Москве в пятницу, 23 сентября.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.
https://ria.ru/20220921/miting-1818460064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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12:56 23.09.2022 (обновлено: 13:05 23.09.2022)
Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса
Песков: Путин не придет на концерт в поддержку Донбасса из-за большой занятости в Кремле