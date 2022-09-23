https://ria.ru/20220923/kontsert-1818909470.html

Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса

Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса - РИА Новости, 23.09.2022

Путин не сможет посетить митинг-концерт в поддержку Донбасса

Президента России Владимира Путина не будет на патриотическом концерте на Манежной площади в поддержку Донбасса в пятницу, он будет работать в Кремле, заявил... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:56

2022-09-23T12:56

2022-09-23T13:05

специальная военная операция на украине

москва

общество

владимир путин

дмитрий песков

россия

общероссийский народный фронт

референдум в донбассе

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Президента России Владимира Путина не будет на патриотическом концерте на Манежной площади в поддержку Донбасса в пятницу, он будет работать в Кремле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, президент будет в Кремле работать, у него целая череда встреч, он, к сожалению, не сможет", - сказал Песков журналистам.Общероссийский народный фронт планирует провести патриотический митинг на Манежной площади в Москве в пятницу, 23 сентября.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ. Министр обороны РФ добавил, что о мобилизации студентов вузов речи не идет и не будет идти. Также не подлежат мобилизации и направлению в зону спецоперации те, кто сейчас служит по призыву.

https://ria.ru/20220921/miting-1818460064.html

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Кирилл Волков

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