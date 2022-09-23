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Петербурженку, державшую детей на цепи, приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 23.09.2022
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Петербурженку, державшую детей на цепи, приговорили к пяти годам колонии
Петербурженку, державшую детей на цепи, приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 23.09.2022
Петербурженку, державшую детей на цепи, приговорили к пяти годам колонии
Райсуд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии и взысканию 2 миллионов рублей местную жительницу Оксану Фадееву, которая держала своих детей на цепи, РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T16:39
2022-09-23T16:39
санкт-петербург
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии и взысканию 2 миллионов рублей местную жительницу Оксану Фадееву, которая держала своих детей на цепи, била и морила голодом, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в пятницу.Год назад, в сентябре прошлого года, стало известно о предъявлении обвинения 31-летней многодетной матери: она била восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь палкой, плохо кормила, а также удерживала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело об истязании, женщину поместили в СИЗО. Детей направили в медицинские учреждения, а самую младшую, полуторагодовалую девочку, определили в Дом ребенка."Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей, а также взыскал в пользу (детей) по 1 миллиону рублей каждому", – говорится в сообщении.Судебная пресс-служба уточняет, что женщина частично признала вину, отрицая то, что не кормила детей. При этом она пояснила, что надевала на них цепь за непослушание.
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санкт-петербург, происшествия, россия
Санкт-Петербург, Происшествия, Россия
16:39 23.09.2022
 
Петербурженку, державшую детей на цепи, приговорили к пяти годам колонии

Петербурженке, державшей детей на цепи и морившей их голодом, дали пять лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии и взысканию 2 миллионов рублей местную жительницу Оксану Фадееву, которая держала своих детей на цепи, била и морила голодом, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в пятницу.
Год назад, в сентябре прошлого года, стало известно о предъявлении обвинения 31-летней многодетной матери: она била восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь палкой, плохо кормила, а также удерживала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело об истязании, женщину поместили в СИЗО. Детей направили в медицинские учреждения, а самую младшую, полуторагодовалую девочку, определили в Дом ребенка.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей, а также взыскал в пользу (детей) по 1 миллиону рублей каждому", – говорится в сообщении.
Судебная пресс-служба уточняет, что женщина частично признала вину, отрицая то, что не кормила детей. При этом она пояснила, что надевала на них цепь за непослушание.
Человек в наручниках. - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 22:28
В Ульяновской области задержали мужчину, избивавшего сожительницу и ее дочь
 
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