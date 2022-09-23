https://ria.ru/20220923/koloniya-1818987979.html

Петербурженку, державшую детей на цепи, приговорили к пяти годам колонии

Петербурженку, державшую детей на цепи, приговорили к пяти годам колонии - РИА Новости, 23.09.2022

Петербурженку, державшую детей на цепи, приговорили к пяти годам колонии

Райсуд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии и взысканию 2 миллионов рублей местную жительницу Оксану Фадееву, которая держала своих детей на цепи, РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T16:39

2022-09-23T16:39

2022-09-23T16:39

санкт-петербург

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Райсуд в Санкт-Петербурге приговорил к пяти годам колонии и взысканию 2 миллионов рублей местную жительницу Оксану Фадееву, которая держала своих детей на цепи, била и морила голодом, сообщила объединенная пресс-служба городских судов в пятницу.Год назад, в сентябре прошлого года, стало известно о предъявлении обвинения 31-летней многодетной матери: она била восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь палкой, плохо кормила, а также удерживала на цепи в коридоре квартиры. Было возбуждено уголовное дело об истязании, женщину поместили в СИЗО. Детей направили в медицинские учреждения, а самую младшую, полуторагодовалую девочку, определили в Дом ребенка."Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в ИК общего режима со штрафом в размере 70 тысяч рублей, а также взыскал в пользу (детей) по 1 миллиону рублей каждому", – говорится в сообщении.Судебная пресс-служба уточняет, что женщина частично признала вину, отрицая то, что не кормила детей. При этом она пояснила, что надевала на них цепь за непослушание.

https://ria.ru/20220902/zaderzhanie-1814157746.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, происшествия, россия