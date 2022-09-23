https://ria.ru/20220923/kitay-1818909570.html
В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине
В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине - РИА Новости, 23.09.2022
В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине
Россия исходит из духа общения глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:56
2022-09-23T12:56
2022-09-23T12:56
россия
китай
самарканд
мид кнр
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си цзиньпин
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия исходит из духа общения глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявления главы МИД КНР по Украине.Накануне глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий."Мы исходим прежде всего из того духа, который, собственно, господствовал на последней встрече президента Путина и председателя Си в Самарканде, на полях саммита ШОС. Это была очень важная, очень содержательная встреча", - прокомментировал Песков.Он отметил, что именно это является для России ориентиром, она дорожит отношениями с Китаем и намерена и далее продвигать их по всем направлениям.Отвечая на вопрос об идее, высказанной МИД Китая, Песков перенаправил вопрос в МИД России.
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818757532.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, самарканд, мид кнр, шос, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Китай, Самарканд, МИД КНР, ШОС, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине
Песков: Россия исходит из духа общения Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде