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В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине - РИА Новости, 23.09.2022
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В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине
В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине - РИА Новости, 23.09.2022
В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине
Россия исходит из духа общения глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам,... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:56
2022-09-23T12:56
россия
китай
самарканд
мид кнр
шос
си цзиньпин
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия исходит из духа общения глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявления главы МИД КНР по Украине.Накануне глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий."Мы исходим прежде всего из того духа, который, собственно, господствовал на последней встрече президента Путина и председателя Си в Самарканде, на полях саммита ШОС. Это была очень важная, очень содержательная встреча", - прокомментировал Песков.Он отметил, что именно это является для России ориентиром, она дорожит отношениями с Китаем и намерена и далее продвигать их по всем направлениям.Отвечая на вопрос об идее, высказанной МИД Китая, Песков перенаправил вопрос в МИД России.
https://ria.ru/20220922/ukraina-1818757532.html
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россия, китай, самарканд, мид кнр, шос, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Китай, Самарканд, МИД КНР, ШОС, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дмитрий Песков
12:56 23.09.2022
 
В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине

Песков: Россия исходит из духа общения Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия исходит из духа общения глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявления главы МИД КНР по Украине.
Накануне глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий.
"Мы исходим прежде всего из того духа, который, собственно, господствовал на последней встрече президента Путина и председателя Си в Самарканде, на полях саммита ШОС. Это была очень важная, очень содержательная встреча", - прокомментировал Песков.
Он отметил, что именно это является для России ориентиром, она дорожит отношениями с Китаем и намерена и далее продвигать их по всем направлениям.
Отвечая на вопрос об идее, высказанной МИД Китая, Песков перенаправил вопрос в МИД России.
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РоссияКитайСамаркандМИД КНРШОССи ЦзиньпинВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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