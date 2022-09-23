https://ria.ru/20220923/kitay-1818909570.html

В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине

В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине - РИА Новости, 23.09.2022

В Кремле прокомментировали заявления глав МИД КНР по Украине

Россия исходит из духа общения глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам,... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:56

2022-09-23T12:56

2022-09-23T12:56

россия

китай

самарканд

мид кнр

шос

си цзиньпин

владимир путин

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Россия исходит из духа общения глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, комментируя заявления главы МИД КНР по Украине.Накануне глава МИД Китая Ван И призвал Россию и Украину возобновить диалог и переговоры по урегулированию ситуации без предварительных условий."Мы исходим прежде всего из того духа, который, собственно, господствовал на последней встрече президента Путина и председателя Си в Самарканде, на полях саммита ШОС. Это была очень важная, очень содержательная встреча", - прокомментировал Песков.Он отметил, что именно это является для России ориентиром, она дорожит отношениями с Китаем и намерена и далее продвигать их по всем направлениям.Отвечая на вопрос об идее, высказанной МИД Китая, Песков перенаправил вопрос в МИД России.

https://ria.ru/20220922/ukraina-1818757532.html

россия

китай

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, самарканд, мид кнр, шос, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков