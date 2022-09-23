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Авиарейсы из России на Северный Кипр запустят в ноябре, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
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Авиарейсы из России на Северный Кипр запустят в ноябре, сообщили СМИ
Авиарейсы из России на Северный Кипр запустят в ноябре, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.09.2022
Авиарейсы из России на Северный Кипр запустят в ноябре, сообщили СМИ
Самолеты начнут летать из России на Северный Кипр в ноябре, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T11:09
2022-09-23T13:23
в мире
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АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Самолеты начнут летать из России на Северный Кипр в ноябре, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники."Детали полетов из России в Турецкую Республику Северного Кипра становятся все более ясными. Полеты Москва — аэропорт Эрджан, которые планируются с пересадкой в Анталье, должны начаться в ноябре. &lt;…&gt; Рейсы по линии Москва — Анталья — ТРСК будут ежедневными, и президент Реджеп Тайип Эрдоган также будет присутствовать на первом рейсе", — говорится в публикации. Как отмечает издание, премьер-министр Северного Кипра Унал Устель, министр туризма Фикри Атаоглу и глава Минтранса Эрхан Арыклы приложили все усилия для обеспечения этих полетов.Накануне Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным запуск авиарейсов из России на Северный Кипр. По словам лидера турок-киприотов Эрсина Татара, одна российская частная компания подала уже подала заявку на полеты.Сейчас Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. В 1974 году государственный переворот и попытка присоединить остров к Греции спровоцировали вооруженное вторжение Турции. Под ее оккупацией оказались 37 процентов территории острова, в 1983 году там провозгласили Турецкую Республику Северного Кипра. Ее признала только Турция.Переговоры о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН, но в 2017 году были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана. Сейчас предпринимаются попытки возобновить диалог.
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в мире, россия, турция, северный кипр, оон, реджеп тайип эрдоган, новости - туризм
В мире, Россия, Турция, Северный Кипр, ООН, Реджеп Тайип Эрдоган, Туризм, Новости - Туризм
11:09 23.09.2022 (обновлено: 13:23 23.09.2022)
 
Авиарейсы из России на Северный Кипр запустят в ноябре, сообщили СМИ

Yeni Şafak: авиарейсы из России на Северный Кипр с пересадкой в Анталье запустят в ноябре

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВзлет самолета Boeing 777-300
Взлет самолета Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Взлет самолета Boeing 777-300. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 сен — РИА Новости. Самолеты начнут летать из России на Северный Кипр в ноябре, пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.
"Детали полетов из России в Турецкую Республику Северного Кипра становятся все более ясными. Полеты Москва — аэропорт Эрджан, которые планируются с пересадкой в Анталье, должны начаться в ноябре. <…> Рейсы по линии Москва — Анталья — ТРСК будут ежедневными, и президент Реджеп Тайип Эрдоган также будет присутствовать на первом рейсе", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, премьер-министр Северного Кипра Унал Устель, министр туризма Фикри Атаоглу и глава Минтранса Эрхан Арыклы приложили все усилия для обеспечения этих полетов.
Накануне Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным запуск авиарейсов из России на Северный Кипр. По словам лидера турок-киприотов Эрсина Татара, одна российская частная компания подала уже подала заявку на полеты.
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Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным запуск авиарейсов на Северный Кипр
Сейчас Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами. В 1974 году государственный переворот и попытка присоединить остров к Греции спровоцировали вооруженное вторжение Турции. Под ее оккупацией оказались 37 процентов территории острова, в 1983 году там провозгласили Турецкую Республику Северного Кипра. Ее признала только Турция.
Переговоры о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН, но в 2017 году были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана. Сейчас предпринимаются попытки возобновить диалог.
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