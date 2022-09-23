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Мобилизованные работники "КамАЗа" получат по пятьдесят тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 23.09.2022
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Мобилизованные работники "КамАЗа" получат по пятьдесят тысяч рублей в месяц
Мобилизованные работники "КамАЗа" получат по пятьдесят тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 23.09.2022
Мобилизованные работники "КамАЗа" получат по пятьдесят тысяч рублей в месяц
Сотрудники компании "КамАЗ", призванные в рамках частичной мобилизации, в дополнение к государственным выплатам получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T12:22
2022-09-23T12:22
россия
камаз (завод)
владимир путин
сергей шойгу
украина
частичная мобилизация в россии
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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Сотрудники компании "КамАЗ", призванные в рамках частичной мобилизации, в дополнение к государственным выплатам получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщает компания."На "КамАЗе" разработана программа дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан, являющихся работниками компании, и их семей. В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники "КамАЗа" получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Также, по информации "КамАЗа", за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места.Кроме того, в компании рассматриваются дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу в рамках указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220922/transport-1818804164.html
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россия, камаз (завод), владимир путин, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии
Россия, КамАЗ (завод), Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Частичная мобилизация в России
12:22 23.09.2022
 
Мобилизованные работники "КамАЗа" получат по пятьдесят тысяч рублей в месяц

Мобилизованные работники "КамАЗа" получат выплаты по пятьдесят тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Сотрудники компании "КамАЗ", призванные в рамках частичной мобилизации, в дополнение к государственным выплатам получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщает компания.
"На "КамАЗе" разработана программа дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан, являющихся работниками компании, и их семей. В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники "КамАЗа" получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Также, по информации "КамАЗа", за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места.
Кроме того, в компании рассматриваются дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу в рамках указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РоссияКамАЗ (завод)Владимир ПутинСергей ШойгуУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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