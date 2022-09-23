https://ria.ru/20220923/kamaz-1818899233.html

Мобилизованные работники "КамАЗа" получат по пятьдесят тысяч рублей в месяц

Мобилизованные работники "КамАЗа" получат по пятьдесят тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 23.09.2022

Мобилизованные работники "КамАЗа" получат по пятьдесят тысяч рублей в месяц

Сотрудники компании "КамАЗ", призванные в рамках частичной мобилизации, в дополнение к государственным выплатам получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T12:22

2022-09-23T12:22

2022-09-23T12:22

россия

камаз (завод)

владимир путин

сергей шойгу

украина

частичная мобилизация в россии

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КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Сотрудники компании "КамАЗ", призванные в рамках частичной мобилизации, в дополнение к государственным выплатам получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщает компания."На "КамАЗе" разработана программа дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан, являющихся работниками компании, и их семей. В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники "КамАЗа" получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Также, по информации "КамАЗа", за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места.Кроме того, в компании рассматриваются дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу в рамках указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220922/transport-1818804164.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, камаз (завод), владимир путин, сергей шойгу, украина, частичная мобилизация в россии