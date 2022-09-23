Мобилизованные работники "КамАЗа" получат по пятьдесят тысяч рублей в месяц
Мобилизованные работники "КамАЗа" получат выплаты по пятьдесят тысяч рублей в месяц
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкРабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ"
Рабочий в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе "КАМАЗ". Архивное фото
КАЗАНЬ, 23 сен – РИА Новости. Сотрудники компании "КамАЗ", призванные в рамках частичной мобилизации, в дополнение к государственным выплатам получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщает компания.
"На "КамАЗе" разработана программа дополнительных мер поддержки мобилизованных граждан, являющихся работниками компании, и их семей. В дополнение к государственным выплатам и льготам участникам СВО мобилизованные работники "КамАЗа" получат ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Также, по информации "КамАЗа", за этой категорией персонала будут сохранены рабочие места.
Кроме того, в компании рассматриваются дополнительные меры поддержки сотрудников, призванных на службу в рамках указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.